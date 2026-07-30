GianMauro’s Burgers & Desserts celebrará la primera edición del Ñaqui Fest este domingo, 2 de agosto, de 12:00 del mediodía a 5:00 p.m., en las facilidades de su establecimiento en la plaza de Juana Díaz.

Para celebrar su primer aniversario, GianMauro’s abrirá sus puertas a la comunidad con una iniciativa creada para agradecer el respaldo recibido durante su primer año de operaciones y ofrecer un espacio donde residentes y visitantes puedan reunirse para despedir el verano mientras apoyan el comercio local.

Más de 20 emprendedores puertorriqueños formarán parte del festival con propuestas de gastronomía, café y matcha, joyería, moda, accesorios para mascotas, productos artesanales y música.

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“Este primer aniversario representa la confianza que tantas personas han depositado en nosotros desde el primer día. Con el Ñaqui Fest queremos agradecer ese respaldo reuniendo a la comunidad, apoyando a otros emprendedores y celebrando todo el talento que existe en Puerto Rico. Nuestro deseo es que este festival continúe creciendo y se convierta en una tradición para Juana Díaz y para toda la Isla”, expresó Valerie Negrón, fundadora y CEO de GianMauro’s Burgers & Desserts.

Como parte de la celebración, GianMauro’s lanzará una colaboración especial junto a La Manada Ribs con el lanzamiento exclusivo del Piggy Burger, una hamburguesa creada especialmente para el Ñaqui Fest, preparada con pull pork ahumado y preparado por Pitmaster Lucca, queso frito, plátano maduro, cebolla encurtida y alioli de cilantro, servido en pan de papa Martin’s.

La creación estará disponible únicamente durante el evento.

La actividad será libre de costo y abierta al público.

Con esta primera edición, los organizadores también buscan aportar a la activación del casco urbano de Juana Díaz y motivar a personas de otros pueblos a visitar el municipio durante una época distinta a sus tradicionales celebraciones navideñas.

El nombre GianMauro’s surge de la unión de los nombres de Gianfranco y Mauro, hijos de Valerie Negrón y Jerry Lucca, quienes inspiraron el concepto que hoy da vida al establecimiento.

El negocio se ha dado a conocer principalmente por sus cinnamon rolls, que se distinguen por su sabor y amplia variedad de combinaciones, además de sus smash burgers y una propuesta de menú que continúa atrayendo visitantes de distintos puntos de la Isla. Valerie y Jerry trabajan de la mano en la operación y el desarrollo del restaurante.