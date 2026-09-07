La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, confirmó la celebración del Sexto Encuentro de Cantaoras de Bomba, a celebrarse el domingo, 11 de octubre desde las 2:00 p.m. en la plaza pública Carlos “Tatá” Cirino Osorio de Medianía Alta.

“Con gran alegría hemos llegado a este 6to Encuentro, como una iniciativa de la profesora Maribella Burgos y su equipo de trabajo cultural y artístico, para todos Puerto Rico”, señaló la alcaldesa.

La actividad contará con la música del grupo Tambores Calientes, La Melaza, y será dedicado a la labor de Julie Laporte.

Natural de Guayama, Laporte es una gestora cultural, poeta y escritora, con su obra escrita publicada en varias antologías nacionales e internacionales, así como en diversas revistas privadas y académicas. Además publica el blog ‘Ella Milmundos’. También se destaca como compositora y cantora de bomba puertorriqueña, género en el que además toca el barril buleador, la maraca y los cuás.

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Se inició activamente a finales de los años 70 como integrante de un grupo musical coral dirigido por la gestora cultural guayamesa Nora Cruz Roque. Es, precisamente, de la mano de la fundadora de la Liga de Poetas del Sur y del Grupo Verso y Tambó que comienza a indagar más acerca de sus raíces musicales afro y se adentra en el estudio de la historia afrodescendiente de Puerto Rico. Algunos años después, en 1984, conoce a José Miguel “Ñeco” Flores (a quien reconoce y rinde respeto como su modelo y maestro en el cante de bomba) y comienza a colaborar con él y con su grupo Tradición, en el emblemático e histórico Puerto de Jobos, de Guayama, colaboración que continúa en el presente.

En 2015 se une a la Escuela de Bomba y Plena Isabel Albizu Dávila, de Ponce, de la cual todavía forma parte como maestra de historia de la bomba y canto de bomba. Entre los años 2016-2017, Julia Laporte funda y hasta el presente dirige el proyecto de investigación histórico-musical Colectivo Umoja. La iniciativa se enfoca en llevar a cabo rescate de historia oral mediante conversaciones con los mayores que aún quedan y que fueron testigos oculares de dicha historia en diferentes comunidades afrodescendientes.