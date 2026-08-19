En su afán por mantener viva la música de cuerdas y complacer al público romántico, el cantante Víctor Roldán, primera voz y guitarra del reconocido trío Los Cancioneros, presenta “Bohemia y romance”, el sábado 22 agosto a las 5:00 p.m. en la Fraternidad Phi Tau Sigma de Yabucoa.

“Estoy muy contento con esta producción. Quiero que la música de tríos vuelva otra vez a ese sitial que tuvo. Por eso he trabajado con esmero ‘Bohemia y romance’, en la cual además del trío Los Cancioneros participarán Los Condes y Carima. Quiero acercar a la gente, unir pueblos en una canción”, manifestó Roldán con entusiasmo.

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El veterano músico adelantó parte del repertorio que el trío Los Cancioneros -compuesto además por Ricardo Feliú, dueño y requinto; y Elioreph Rivera, segunda voz y guitarra- estarán interpretando en su presentación.

“ ‘Rebeldía’, ‘Rondando tu esquina’, ‘Algo contigo’, ‘Una noche no es bastante’ y ‘Solito con las estrellas’ son parte de las canciones que vamos a cantar, y que el público siempre nos pide”, aseguró.

Roldán, quien comenzó a cantar a los 15 años de edad en el Trío Tropical 3, cumplió recientemente 26 años de carrera. Ha sido miembro de los tríos Los Gentiles, Bahía, Los Montemar y Lo Nuevo en tres, de Tato Díaz.

“De todos esos tríos guardo gratos recuerdos y siempre agradezco a los propietarios por haber creído en mí y por la oportunidad que me brindaron “, sostuvo.

Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos (787) 244-2425 y (787) 585-0550.