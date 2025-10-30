El conductor MJ Solorio está listo para encender la adrenalina con “El Toro Loco” en el décimo aniversario del “Monster Jam”, que tendrá lugar desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El egresado de la “Monster Jam University” se encuentra en tierra boricua de cara al evento motorizado que contará con unos ocho camiones de 12,000 libras que buscarán dominar la pista en competencias abiertas de velocidad, habilidad y estilo.

Encontrarse en el mismo lugar donde se llevó la residencia artística “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny lo llena de satisfacción tras tener la oportunidad de representar a los latinos en este deporte extremo.

MJ Solorio toca tierra boricua para encender la adrenalina en el Choliseo con "El Toro Loco". ( Suministrada )

“Es un honor estar aquí. No hay bastantes latinos en este tipo de deporte y ahora soy uno de esos que sí logró su sueño”, expresó el joven de 24 años en entrevista con Primera Hora, quien se destacó como el primero en la familia de lanzarse a esta aventura que lo ha llevado a México y la Isla del Encanto, y pronto le permitirá pisar otros países como Chile y Argentina.

“De no tener mucho ahora estoy aquí, representando a todos esos niños que, si tienen un sueño, y si Dios quiere, sí se puede hacer”, destacó Solorio, quien reveló que ha sido fan de estos camiones gigantes desde los tres años y que, pese a tener miedo al principio, cuenta con la bendición de su mamá.

El californiano, quien llegó a debutar en septiembre de 2023 en Duluth, Georgia, asegura que nunca vio como imposible verse detrás de uno de estos aparatos. De hecho, tampoco les tenía miedo ya que anteriormente se distinguió como mecánico de estos vehículos gigantes.

“Ser mecánico antes de ser conductor me ha ayudado tanto, porque si algo no se siente bien le puedo decir a mi mecánico qué es lo que no funciona o qué se quebró. Y mi mecánico me ayuda también, porque al saber lo que está afectado, su arreglo es más inmediato y por ahí nos vamos otra vez”, compartió.

Solorio ya se encuentra ansioso de escuchar a la fanaticada rugir más que su megacamión con motor de 1,500 fuerzas de caballo, y demostrar su dominio y control en el “pit” junto a otros “monstruos” como “Grave Digger”, “Megalodon”, “Thunderoarus”, “JCB Digatron”, “Dragon” y el fabuloso “Sparkle Smash”, que debutará con su poder de unicornio en el Choliseo.

“Yo tenía mucha gente que me decía que no lo hiciera, que no iba a lograr esto y aquí estoy ya, detrás del volante y con mi familia, mi novia, todos detrás de mí. Esto no se siente como trabajo”, manifestó el conductor, quien hizo el llamado a los espectadores a que compren protección auditiva porque lo que viene es mucho ruido.

“Monster Jam” arranca este viernes de Halloween, por lo que la producción invita al público a asistir disfrazados al espectáculo familiar. Pero el equipo exhorta a los adultos no llevar máscaras que cubran sus rostros al recinto.

El público también tendrá la oportunidad de asistir al “Pit Party”, una experiencia exclusiva que tendrá lugar la mañana del 1 y 2 de noviembre, previo a las funciones, donde los fanáticos podrán acercarse a los camiones, conocer a los conductores, tomarse fotos, obtener autógrafos y disfrutar de otras actividades interactivas.

Los boletos para el décimo aniversario de Monster Jam siguen disponibles a través de Ticketera.