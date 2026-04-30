“Madrecita”, “Amor eterno” y “Las mañanitas” son parte del repertorio que el Mariachi Nuevo México tiene reservado para cantarle a las madres y honralas en la cena concierto “Para ti mamá”. La cita es este sábado, 2 de mayo a las 7:00 p.m. en el Club Rotario de Guayama.

“Será una noche muy especial porque rendiremos tributo a todas las madres en la conmemoración de su mes. Estamos felices de poder interpretar nuestras canciones y brindarles un poquito de alegría”, manifestó Eufemio Ramírez, director del grupo azteca.

El Mariachi Nuevo México, compuesto además de Ramírez, propietario y volinista de la agrupación, por Edwin Edgardo González (trompetista), Aurelio Araujo (vihuela) y Santiago Morales (guitarrón), reveló otro grupo de canciones con las que quiere agradar a las madres: “El rey”, “Volver, volver”, “Cielito lindo” y “La bikina”.

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“Esas son las más solicitadas y no pueden faltar. Nos satisface ver cómo las mujeres cantan y disfrutan estos temas”, sostuvo.

En entrevista con Primera Hora, Ramirez recordó el motivo que lo trajo a la Isla y qué lo cautivó para no salir más de aquí.

“Llegué a Puerto Rico en el 1995, contratado para cantar seis meses en el restaurante Mochomos de Caguas, y trabajé 7 años. En ese transcurso de tiempo me enamoré de una puerorriqueña, me casé con ella y tenemos dos hijos. Me fui enamorando poco a poco del país y de su calidad de gente... No regresé a mi querido Guadalajara, estado de Jalisco, de donde soy oriundo”, aseguró.

El veterano vocalista, quien ha cantado en casi todos los restaurantes de la Isla, desconocía la predilección de los puertorriqueños por la música mexicana.

“No sabía el impacto que la películas mexicanas habían causado en Puerto Rico. El público que las vio conoce nuestro folclor y música, y canta con nosotros las rancheras. Me siento a gusto de vivir aquí porque la gente es calidad y quieren a los mexicanos, contrario a Estados Unidos donde hay mucho discrimen”, concluyó.

En el concierto “A ti mamá”, organizado por la doctora y líder comunitaria Ruthy Reyes, participará además el Trío Los Condes.

Para reservaciones puede llamar al (787) 204-8630.