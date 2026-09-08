Producciones Tropical anunció la disposición de nuevos boletos para el concierto “Todo el año es Navidad con Chucho”, que Chucho Avellanet ofrecerá este domingo, 13 de septiembre, para el que se abrió la sección de planta alta de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Ha sido un éxito la venta de este concierto. No queremos que se quede nadie fuera. Así que estamos abriendo la planta alta para que todo el que desee acompañar a Chucho disfrute de esta velada”, expresó la productora Angie García.

Chucho presentará este espectáculo con el que anticipa la época festiva el domingo desde las 6:00 p.m. Como invitados especiales estarán La Tuna de Cayey y Los Cantores de San Juan, con quienes el cantante ha realizado grabaciones.

Además de un extenso repertorio navideño, Chucho interpretará los éxitos que lo han acompañado durante 65 años de carrera ininterrumpida, tales como “Jamás te olvidaré”, “Magia blanca”, “Mil violines”, entre otros. La dirección musical está a cargo de Martín Nieves.

Los boletos están a la venta en Ticketera, TicketCenter y la boletería de Bellas Artes.