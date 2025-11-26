El Municipio de Mayagüez y su alcalde, Ing. Jorge L. Ramos, invitan a la celebración del gran Encendido Navideño este sábado, 29 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza Almirante Cristóbal Colón. El espectáculo musical contará con Julio César Sanabria, Danny Rivera y El Gran Combo de Puerto Rico. La animación estará a cargo del reconocido periodista Jorge Rivera Nieves.

Este acto marcará el inicio oficial de la época navideña en Mayagüez y abre paso a una amplia agenda de celebraciones culturales, musicales y familiares que se extenderán del 5 de diciembre al 4 de enero, con una programación navideña gratuita y abierta a todas las edades.

Bajo la producción de Madera Events, además de kioscos con artesanías y una gran variedad gastronómica, habrá machinas gratis para los niños como parte del ambiente festivo y del compromiso de crear un ambiente ideal para la familia. También se realizará “Cine en la Plaza” desde el domingo 30 de noviembre a las 6:00 p.m., con funciones adicionales el 7, 14, 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero.

“La Navidad es una época para celebrar en familia, para unirnos como pueblo y llevar alegría a cada rincón de nuestra ciudad”, expresó el alcalde, Jorge L. Ramos mediante comunicado de prensa. “Queremos que Mayagüez sea un espacio de unión, música y tradición para todos. Invitamos a residentes y visitantes a unirse a nuestras celebraciones y disfrutar de unas festividades llenas de luz y esperanza”, añadió.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Cine en la Plaza – A las 6:00 p.m. el 30 de noviembre, 7, 14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero

Diciembre

5 de diciembre – Ángeles Prietos, Cantores de San Juan

6 diciembre – Tuna de Cayey, Barreto El Show

12 diciembre – Plena Callejera, Cantores de PR

13 diciembre – Maelo y Sus Típicos, Herminio de Jesús y La Trulla del Milenio

19 diciembre – Hijos del Rey, Algareplena

20 diciembre – Bomba Clandestina, Víctor Manuelle

25 diciembre (Día de Navidad) – Alfonso Vélez “El Fuá”, La Sonora Ponceña (Celebrando su 70 aniversario)

26 diciembre – José Nogueras

27 diciembre – Harold Pratts y Jíbara Banda,Gisselle

30 diciembre - Despedida de Año en la Plaza de Mayagüez – Alex DJ con PR Gana, Grupo Manía y show de fuegos artificiales

Enero

1 enero – Super Trio, Encuentro Nacional de Trovadores, Pico a Pico

2 enero – Wilbert “El Diamante del Cuatro”, Plenéalo

3 enero – Adoradores de Mi Tierra, Victoria Sanabria

4 enero – Festival de Reyes - Llegada de los Tres Reyes Magos, payasos pintando caritas, Payaorquesta y circo. Inflables gratis para los niñosde 6:00 p.m. a 9:00 p.m.