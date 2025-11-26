“Sesiones desde la loma” presentará este año su primer especial navideño televisado. “Abrazo navideño desde la loma” será transmitido por Telemundo mañana, jueves, a las 8:00 de la noche.

El especial fue grabado en la icónica casita de La Loma en Hatillo, bajo la producción de Norberto Vélez y Gabriel Ramos. La producción celebrará el espíritu de la Navidad boricua, combinando música, tradición y el ambiente que caracteriza a “Sesiones desde la loma”, según describe el comunicado de prensa. Contará con la participación de figuras destacadas de la música puertorriqueña, incluyendo a Jovino González, Christian Nieves, Victoria Sanabria y José Nogueras.

“Me siento feliz de recibir a estos grandes artistas en mi Loma, en este espacio que tanto queremos y que ya es parte de la familia del país. Grabamos un show navideño lleno de cariño, música y tradición… un abrazo desde Hatillo para todo Puerto Rico.” expresó por escrito Norberto Vélez, cocreador y anfitrión de “Sesiones desde la loma” .

Por su parte, Gabriel Ramos, productor ejecutivo del proyecto, celebró la importancia cultural del especial y su llegada a la televisión nacional. “Para nosotros, este especial representa un logro enorme. Sentimos un gran orgullo de poder presentar un proyecto 100% puertorriqueño en la televisión del país, y hacerlo en una fecha tan significativa como el Día de Acción de Gracias. Es un regalo para nuestra gente”.