Puerto Rico se vestirá este sábado de solidaridad, esperanza y unión al convertirse en escenario del junte que realizará “Misión Más Uno” este sábado, 1 de marzo, en la Plaza Colón del Viejo San Juan.

Desde las 4:00 p.m., participantes de toda la isla tendrán la oportunidad de unirse a esta iniciativa internacional que busca conectar a comunidades alrededor del mundo con un mismo propósito.

Bajo la producción de SDF House of Worship y su líder Kiara Pita, y en colaboración con el Municipio de San Juan e Inspira 88.1 FM, Misión Más Uno formará parte de “Gather 25″, un movimiento global que reúne a más de 183 países en una jornada de reflexión y conexión.

Durante 25 horas continuas y en diferentes horarios, miles de grupos alrededor del mundo se enlazarán vía transmisión en vivo, promoviendo conversaciones significativas sobre el impacto de la colaboración y la resiliencia en tiempos de desafío.El 1 de marzo, la Plaza Colón en el Viejo San Juan se convertirá en un espacio para la esperanza, la unión y la fe.

Ante los desafíos que enfrenta el país y el mundo, aquellos que buscan esperanza podrán encontrar un lugar para el bienestar espiritual y emocional.

Para quienes han experimentado depresión y ansiedad, este evento ofrecerá un ambiente de paz y apoyo. Se proporcionarán refrigerios y momentos de tranquilidad.

El evento incluirá un mensaje de esperanza y presentaciones de un coro compuesto por más de 50 voces, que incluye la Coral de la Asociación de Maestros de PR, la Coral Luterana Sión, el Coro de la Confra de la Escuela Libre de Música de San Juan y el Ministerio Bâqar de ADORACION SDF.

Además, se distribuirán kits de manejo de emergencia de salud mental basados en la fe. Invitamos a todos a traer a un acompañante que necesite apoyo (+Uno).

La transmisión global de Gather 25 estará disponible en 90 idiomas, asegurando la participación de una audiencia diversa e inclusiva, incluyendo interpretación en lenguaje de señas para la comunidad sorda.

“Gather 25″ cuenta con el respaldo de más de 77 organizaciones y plataformas de alcance mundial, entre ellas The Bible Project, Deaf Bible Society, God Behind Bars, YouVersion y la casa productora de la serie The Chosen, entre muchas otras.

Su objetivo es fomentar la unidad y la acción colectiva para generar un impacto positivo en la sociedad.

Puerto Rico tiene la oportunidad de ser parte de este esfuerzo internacional, demostrando su capacidad para unirse en momentos clave. La invitación está abierta a todas las personas interesadas en formar parte de esta experiencia transformadora.