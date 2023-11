Con ganas de convertirse en el destino para los amantes del reguetón y el “house” en el Caribe y Latinoamérica, el Motherland Festival regresa este sábado al Balneario de Isla Verde en Carolina para celebrar las raíces puertorriqueñas con un espectáculo lleno de estrellas de talla internacional y artistas de la próxima generación.

El productor Víctor Mercado expresó en conferencia de prensa que esperan entre 12,000 a 15,000 personas que tendrán la oportunidad para disfrutar con sobre 19 artistas que se presentarán entre dos tarimas donde los fanáticos podrán darle hasta abajo o escaparse al ritmo de la música electrónica.

“En el primer año que hicimos Motherland, la idea era crear la esencia, asegurar que la gente supiera que esto es de aquí, y por eso el ‘line-up’ incluía a artistas como Tego Calderón, Nicky Jam, Chencho Corleone, un montón de gente que son unos gigantes del género, así como darle plataforma a algunos exponentes de la nueva generación. Y algo que nos sorprendió es que vimos un movimiento multigeneracional, abuelos con sus niños, papás con sus hijas, creamos entretenimiento para la familia. Pero críticas nos decían que hacía falta artistas nuevos y siento que este ‘line-up’ cumple con eso”, expresó Mercado.

El productor Víctor Mercado está confiado en el crecimiento del festival y en que se convierta en un referente en su clase para Latinoamérica. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Para esta ocasión, el cantante Myke Towers encabezará el festival, donde cantará por primera vez su éxito “Lala” en tierra boricua. Mientras, la rapera Young Miko regresa como uno de los talentos principales que pisará el “Perreo Stage”. De otro lado, la exponente española Bad Gyal llegará por primera vez a la Isla del Encanto para deleitar a los boricuas con temas como “Chulo” y “La prendo”.

Sin embargo, la vieja escuela estará representada por estrellas como Vico C, Wiso G, DJ Luian y DJ Blass, que aportarán su “dembow” clásico, al tiempo que cantantes como Dei V, Brray, Chesca y Lil Joujou tendrán la oportunidad de exponerse ante los presentes en este evento.

Los organizadores están preparados para recibir entre 12 mil y 15 mil fanáticos. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“Queremos que este sea el festival de Puerto Rico, queremos que nos visiten de todas partes del mundo, queremos que esto crezca al punto de que no quepa aquí, donde ya tenemos lugares en la mira por si esto sucede. Y que seamos el destino, que no solo tengamos a nuestros artistas exportando música, sino que gente de distintas partes del mundo que disfruten la música lleguen aquí. Nosotros, como ven, no le envidiamos nada a nadie”, manifestó Mercado.

A preguntas de Primera Hora, el productor de evento expresó que como área de descanso, los espectadores podrán disfrutar del “Groove Stage”, donde la música “house” tendrá protagonismo, sin dejar atrás el ADN del género urbano en su presentación. Entre los invitados para esta tarima se encuentran el dúo neoyorquino The Martínez Brothers y los puertorriqueños Caleb Calloway y Tommy Blanco. También estarán los “dee-jays” Malóne, Barovier, Reggeatón Rave, entre otros.

“Lo que viene es fuego”, aseguró Mercado sobre las “sorpresas grandes” que el público podrá esperar durante la noche.