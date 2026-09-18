El “Pueblo de los Artistas” o de “Los Enchumbaos”, como usted prefiera llamarlo, estará de fiestas en el venidero mes de octubre y quiere que los propios naguabeños y vecinos de pueblos limítrofes, o de todo Puerto Rico, se den cita en este municipio costero del área este del país y puedan disfrutar en grande de buena música, artesanías y ofertas gastronómicas de alto nivel.

Las Fiestas de Pueblo y Festival Gastronómico y Cultural darán inicio el viernes 9 de octubre, siguen el sábado 10 y terminan el domingo 11, pero los locales y visitantes podrán disfrutar a lo largo de esos tres días de una agenda musical en donde la salsa y el merengue serán protagonistas de primer orden.

PUBLICIDAD

Los eventos se llevarán a cabo en el área de la pista atlética municipal y el bailador salsero se deleitará con la presentación de la icónica orquesta sureña, La Sonora Ponceña, mientras también estarán presentes las merengueras internacionales, la boricua Giselle y la dominicana Milly Quezada, con sus orquestas.

El municipio apunta a que serán tres días de celebración para el disfrute cultural, gastronómico y musical en donde habrá el uso de machinas gratis para todos y como punto especial el Gran Carnaval Infantil - Juvenil con su reinado, que se realizará el domingo. El registro de delegaciones inicia a las 9:00 de la mañana y la salida del desfile inicia a las 12:30 de la tarde.

Se indicó que el lugar de registro y salida será en la calle Goyco, detrás de la Plaza del Mercado del municipio.

La oferta musical presentará en tarima, entre otros artistas, a la merenguera Giselle, la orquesta Costa Brava, al Junte de los Hermanos Sanabria, la Orquesta Camínalo (un tributo a Gilbertito Santa Rosa), el show de personajes de Atención-Atención, La Sonora Ponceña, Límite 21 y Milly Quezada.