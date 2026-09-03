La vocalista española Natalia Jiménez regresa a Puerto Rico como parte de su gira internacional y se presentará nuevamente en el Coca Cola Music Hall el 13 de diciembre a las 8:30 p.m.

El esperado regreso de la excantante de La Quinta Estación se produce en medio de una intensa etapa internacional para la artista, quien continúa llevando “La Jiménez” por importantes escenarios, incluyendo una extensa gira por Sudamérica.

Para su reencuentro con los boricuas trae un repertorio variado que le permitirá recorrer los grandes éxitos que han marcado su extraordinaria trayectoria y que la han convertido en una de las voces más poderosas y privilegiadas de la música en español.

Por coincidir su visita con la celebración de la Navidad en Puerto Rico, Jiménez incluirá temas emblemáticos ligados a la época navideña.

Los boletos ya están a la venta en Ticketera.