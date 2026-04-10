Este sábado en Isabela se celebra el 6to Festival Fe y Esperanza, un evento de inspiración y unidad familiar que se llevará a las 7:00 p.m. en la plaza pública Manuel Corchado y Juarbe.

La entrada será libre de costo.

Como parte del programa artístico, el público disfrutará de un concierto especial de la reconocida cantante cristiana Lilly Goodman, una de las voces más influyentes de la música cristiana contemporánea en el mundo hispano. Nacida en la República Dominicana, Goodman comenzó su carrera musical desde temprana edad y rápidamente se destacó por su potente voz, sensibilidad espiritual y mensaje de fe.

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A lo largo de su trayectoria ha logrado posicionarse como una de las artistas más queridas del género, llevando su música a escenarios internacionales y ministerios de gran impacto. Su música se caracteriza por mensajes de esperanza, restauración y confianza en Dios, convirtiéndola en una referencia dentro de la música de fe.

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, expresó que este evento reafirma el compromiso de la administración municipal con el bienestar emocional y espiritual de la ciudadanía.

“El Festival Fe y Esperanza representa una oportunidad para reunir a nuestras familias y fortalecer los valores que nos unen como pueblo. En Isabela creemos firmemente en promover espacios de sana convivencia, fe y esperanza para nuestra gente”, sostuvo el primer ejecutivo municipal.

Por su parte, Resthield Deynes, productor del evento y presidente de Midnight Express Corp., destacó la importancia de este tipo de iniciativas comunitarias que impactan positivamente a las familias.

“Este festival es un encuentro de fe que busca inspirar a las personas y recordarles que siempre hay esperanza. Nos honra poder colaborar con el Municipio de Isabela en la producción de un evento que promueve valores, unidad y mensajes de vida para toda la comunidad”, señaló Deynes.

El 6to Festival Fe y Esperanza contará además con la participación de ministerios de alabanza, exhibidores y artesanos locales, convirtiéndose en una experiencia cultural y espiritual para personas de todas las edades.