Para la familia en San Juan

Este domingo regresa “San Juan es bomba”, con la participación de la Escuela de Bomba y Plena Doña Caridad Brenes de Cepeda, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Plaza de la Barandilla en el Viejo San Juan. Habrá artesanías desde las 10:00 a.m.

Además, en la Galería San Juan Bautista, ubicada en la Casa Alcaldía en el Viejo San Juan, se exhibe la colección “San Juan gráfico”, dedicada a los 500 años de San Juan. Las personas interesadas podrán visitarla de jueves a sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el parque Luis Muñoz Marín, como todos los primeros sábados del mes, habrá clases de ajedrez para todas las edades y niveles, desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. La entrada al parque tiene un costo de $2.00 por persona y el estacionamiento son $3.00 por vehículo. También se requiere el uso de mascarilla todo el tiempo.

ARTE en Bayamón

La administración Municipal de Bayamón, su alcalde Ramón Luis Rivera Cruz y la primera dama Waleska Colón, anunciaron la nueva exhibición “HABITANTES: espacio | memoria | identidad” que abrió sus puertas en el Museo de Arte de Bayamón (MAB) localizado dentro de las facilidades del Parque de las Ciencias Luis A. Ferré. La entrada es libre de costo. Se tomarán todas las medidas de seguridad. El público interesado puede visitar el museo de miércoles a sábado desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm. El Museo se encuentra localizado en el Parque de las Ciencias Luis A. Ferré en la avenida Comercio, carretera 167, en Bayamón.

Naranjito sabe a fricasé

Este verano arranca sabroso en Naranjito con el tradicional Festival del Fricasé el domingo, informó el alcalde Orlando Ortiz Chevres. Los comensales podrán degustar su fricasé favorito en los más de diez restaurantes participantes que forman parte de la Ruta Gastronómica PR-152: Nieves Quick Lunch, El Limbo, El Atirantado Bar & Grill, Steak by Ricky, Bello Horizonte, La Parrillada, Birras 719, Pal Lao, Kandeia Restaurant, La Vieja Historia. Todos estarán ofreciendo el servicio de orden por teléfono y recogido “to-go”. La variedad de platos que se estarán confeccionando se compartirán a través de la página de Facebook / municipiodenaranjitopr.

Cierre sinfónico

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) culminará su temporada actual con un concierto únicamente presencial mañana sábado, a las 7:00 p.m., en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. El concierto titulado “Un feliz retorno” será dirigido por el director titular de la orquesta, Maximiano Valdés, y contará con la participación de la violinista Aubree Oliverson, como solista invitada.

El concierto se realizará con un aforo limitado y se seguirán todas las recomendaciones de prevención de COVID-19.

Boletos a la venta en Bellas Artes de Santurce (787-620-4444) o a través de Ticket Center.

Cine al aire libre

Continua este fin de semana Drive-In Cinema en The Mall of San Juan con las películas Fast & Furious: Hobbs & Shawn (hoy), Tom & Jerry The Movie (mañana) y Raya & The Last Dragon (el domingo). Todas las tandas comienzan a las 7:00 de la noche. Para más información y boletos accede la página https://ticketera.com/