Este fin de semana continúa en el Municipio Autónomo el XLIII Festival de Teatro de Caguas, en el centenario Teatro Luis María Arcelay de Caguas, con la puesta de Sancocho Boricua, en una presentación de Productora Ángeles-del-fin, Inc. Los horarios de las funciones serán viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 4:00 p.m.

Sancocho Boricua es un proyecto lleno de música folklórica y contemporánea que resalta nuestra cultura puertorriqueña. Con la participación especial del Ballet Folklórico Herencia Yucayeque. Divertidos y pintorescos personajes irán impartiendo su sabor, sazón y picardía a la trama, a la vez que van preparando un rico sancocho boricua con los ingredientes y la receta que lo hacen único y diferente.

Esta edición del festival será dedicada a la celebración del 110 aniversario del Teatro Luis María Arcelay de la ciudad criolla. Los boletos se pueden adquirir en Casa Amarilla, ubicada en la calle Ruiz Belvis esquina Padial o reservar llamando al 787-653-8833 extensiones 1800 y 1810, mientras duren. La ciudadanía podrá disfrutar de las producciones teatrales que se presentarán todas libre de costo.

Noche de Conciertos en Carolina

Este sábado 15, a partir de las 6:00 de la tarde, en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, será la nueva edición de la Noche de Conciertos en Carolina, una velada inolvidable a los acordes de la Orquesta de Conciertos de Carolina, que realizará un tributo Tito Puede y Tito Rodríguez, con las voces de los artistas invitados Pedro Brull y Norberto Vélez. El cierra estará a cargo de Manny Manuel. Al evento se unen artesanos y una variada oferta de kioscos con la gastronomía local. El estacionamiento disponible será en el Balneario de Carolina, donde habrá transportación hacía el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde.

Casa Abierta en MADMi

El Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) en colaboración con el Museo de Arte de Ponce (MAP), celebra este sábado, 15 de octubre una casa abierta para presentar la exhibición Transformaciones: Obras Latinoamericanas del Museo de Arte de Ponce 1955-1975. El evento es gratis y abierto al público en el horario de 10:00am a 5:00pm.

Presentan libro en FLMM

La Fundación Luis Muñoz Marín (FLMM) invita al público general a la presentación del libro “Interioridades: Entrevistas a 12 historiadores puertorriqueños”, a celebrarse este sábado, 15 de octubre, a las 3:00 p.m., en la sede de la entidad en Trujillo Alto. Los editores del libro, Luis A. López Rojas y José A. Calderón Rivera, participarán de un ameno conversatorio en el que compartirán detalles de la publicación a cargo de Isla Negra Editores. Esta actividad, libre de costo, está abierta a académicos, académicas, estudiantes y público general.

Entretemiento y surf en Isabela

La trigésimo sexta edición del Corona Pro Surf Circuit, que se celebrará en la playa Middles en Isabela, del 14 al 16 de octubre, no solamente reunirá a atletas de unos 14 países, sino que también ofrecerá música y entretenimiento para todos los asistentes. El Surf Town contará con la presencia de bandas de rock, reggae y música urbana para el deleite de todos los asistentes.

Este evento está diseñado para llevar entretenimiento durante el día con la participación deportiva como en la noche en los negocios de Isabela y área aledañas. Habrá música en vivo con bandas como: Algarete, Misael & The Vershans Project, Dúo Deleite (Enyel C & Gyanma), LVice, Los Rarxs, Mike Rodríguez, Mean Grey Cat, Sayonara Señorita, Hijos de Punta, Jomo Pemberton y los Djs favoritos del público: Dj Davey, Adam, Gandhi, Johny Joe, Graphics y Wicho, entre otros.

Artesanía en Plaza Caribe

Plaza Del Caribe recibirá este fin de semana a sobre 100 artesanos, en celebración de una nueva edición de su tradicional Feria de Artesanía, esta vez dedicada a la técnica del hilo. La edición número 20 de esta Feria se llevará a cabo en los pasillos del centro comercial donde los artesanos exhibirán y tendrán a la venta sus creaciones y habrá entretenimiento y talleres gratuitos para los visitantes.

Además de trabajos en hilo, el público podrá encontrar otros renglones artesanales como: madera, metal repujado, mosaico, alfarería, barro, cigarros y dulces típicos, entre otros. De igual forma, habrá música en vivo a cargo del grupo Cuerdas y Cadencia, Javier Torres: el Solista de la Balada Ranchera y José Gualberto Santiago, entre otros, así como talleres de tejido, frivolite, hamacas, de soles y pintura que serán impartidos por expertos en el tema.

Muraleo

Muraleo, el evento que reúne a reconocidos muralistas locales para plasmar su arte en las paredes de San Patricio Village, será hasta el domingo y estará complementado por el San Patricio Market, Designer’s Edition donde habrá 18 artesanos locales y por Muraleo Kids donde los niños tendrán la oportunidad de pintar sus propias obras de arte sábado y domingo, de 1:00 a 5:00 pm, en la planta baja del centro comercial.