El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC), desde su programa de equidad cultural MAC en el Barrio, invita al público general al concierto “Cantar un pueblo: Bohemia archivo- Memoria viva” de la cantautora Lizbeth Román junto a talentos comunitarios, a llevarse a cabo en la Villa Pesquera de Cataño este próximo domingo, 21 de agosto a las 4:00 PM.

Galería al aire libre

El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez anunció la celebración de una noche de arte especial denominada Noche de Galería al Aire Libre. La actividad se llevará a cabo este viernes, 19 de agosto, desde las 4:00 PM y contará con la participación de artistas plásticos y talleres de artes, todos realizados en las calles del casco urbano del pueblo. La actividad se llevará a cabo en las calles aledañas a la plaza pública quebradillana. Allí los artistas realizarán obras de arte en vivo y otros tendrán a disposición del público exhibiciones de sus obras que incluyen pinturas, retratos, entre otros. A ellos se suman alrededor de una docena de artesanos quienes también exhibirán sus piezas de arte las cuales estarán disponibles para la venta.

PUBLICIDAD

Continúa la serie de conciertos

Este próximo domingo, 21 de agosto el pianista Michael Lewin, el violinista Henry Hutchinson y la violonchelista Elisa Sádaba interpretarán obras Scarlatti, Franck, Debussy, Liszt y Beethoven. La Fundación Musical de Ponce en colaboración con el Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, invitan al público en general a disfrutar de este concierto libre de costo, a partir de la 5:00 PM en el Teatro Antonio Paoli de la Universidad Interamericana, Recinto de Ponce.

Millo Torres y El Tercer Planeta en Bayamón

Millo Torres & el Tercer Planeta será uno de los platos fuertes en la celebración del primer aniversario de “Los Trailers Pop-Up & Market Food”, en Bayamón, un centro de reunión gastronómico conformado por empresarios locales en el casco urbano. La cita será este viernes 19 de agosto, a las 9:00 PM precedido por la banda La Señal. El sábado la música estará a cargo de la banda Plagio, a partir de las 6:00 de la tarde, mientras que el domingo el cierre comienza a las 5:00 de la tarde con DJ TonyG y DJGulembo.

Concierto Natalia Jiménez

La cantante Natalia Jiménez ha escogido Puerto Rico para iniciar su gira de 20 años de trayectoria. Será este sábado 20, a las 8:00 PM, y domingo 21 de agosto, a las 5:00 PM en el Coca- Cola Music Hall del Distrito T-Mobile.

Eladio Carrión en el Choli

Hoy viernes 19, mañana sábado 20 y el domingo 21 de agosto Eladio Carrión presenta en el Coliseo de Puerto Rico su concierto “Sauce Boyz”, su debut en solitario en este recinto.

En el CBA de Santurce

Raquel Sofía y Monsieur Periné se presentan este próximo domingo, 21 de agosto, a las 4:00 PM en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

PUBLICIDAD

Comienza Safari Animal-Tronics

Hoy viernes 19 de agosto comienza el excitante recorrido por la selva con impresionantes animales, Safari Animal-Tronics, toda una aventura en el Parque Luis Muñoz Marín. Por una breve temportada las familias podrán disfrutar de elefantes, jirafas, hipopótamos, tigres, leones, zebras, monos, caimanes, osos polares, pandas, decenas de aves del paraíso, son solo algunos de los más de 75 animales hiperrealistas, todos a tamaño natural. Las familias vivirán la emoción durante el recorrido en auto, de más de una hora de duración, por las latitudes del hermoso escenario de este parque. Los horarios son de martes a viernes de 5:00 PM a 9:00 PM; sábados, domingos y días festivos de 11:00 AM a 9:00 PM. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Felizmente divorciada

La veterana actriz y comediante Noris Joffre regresa a la Isla para presentar su más reciente espectáculo “Estado civil: ¡felizmente divorciadas!”. Estas nuevas funciones se realizarán el hoy viernes, 19 de agosto, en el Rancho Grande en Añasco y el sábado, 21 de agosto, en el café teatro Moneró del Centro de Bellas Artes de Caguas, ambas presentaciones a partir de las 8:30 PM. Boletos: TicketCenter y para reservaciones en Añasco deben llamar al 787-464-4175.

La peor cantante del mundo

Marilyn Pupo, Braulio Castillo, Sara Jarque, Yamaris Latorre y Jason Calderón forman parte del elenco de esta comedia dirigida por Gilberto Valenzuela. La trama de la obra está basada en hechos reales y escrita por Peter Quilter, narra la historia de Florence Foster Jenkins una artista que nadie fue capaz de romper su voluntad de cantar. Para ella, cantar y seguir cantando hasta sus últimos días era lo único que importaba. Era lo que le apasionaba. Gloriuos; La Peor Cantante del Mundo que cuenta con una versión cinematográfica que fue protagonizada por Meryl Streep, fue nominada a los premios Laurence Olivier como la mejor nueva comedia. Desde el debut en Londres, la obra se ha representado en países de todos los continentes y más de 1,000,000 de espectadores ya la han aclamado.

Esta divertida comedia se presentara desde mañana, 20 de agosto, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos: en ticketera.com, tcpr.com y en la boletería del CBA.

“Da Vinci Experiences and His Real Machines

Por más de un mes se ha convertido en el evento de entretenimiento familiar # 1 de la isla. Réplicas de sus más grandes inventos, una sala inmersiva de 360 grados, zona de realidad virtual y hasta fotografiarte de una manera única con la Mona Lisa y la Última Cena . Ahora tienes la última oportunidad para no dejar de ver este fenómeno del entretenimiento familiar, “Da Vinci Experiences and His Real Machines”, se extiende hasta el 5 de septiembre en The Mall of San Juan . Boletos en Ticketera.