La Asociación ACirc y su proyecto El Bastión, en los predios del antiguo edificio de Casa Blanca, en el Viejo San Juan, invitan a disfrutar de la variada oferta musical y cultural que tienen preparada para este fin de semana. Hoy, como parte de las charlas musicales Melomanía Boricuas, estará la agrupación VARAS, dirigida por el músico Víctor Vázquez. Mañana el lugar se transformará en una pista de baile con el “Salsódromo”, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m., con la música de Los Realengos. Se sugiere un donativo de $12. El domingo, a las 4:00 p.m., regresa “Jazz dominical”, con la participación de Ricardo Pons Jazz.

Buen Viaje Travel Expo

Para celebrar los 20 años de Buen Viaje, el periodista Ángel José De León regresa mañana y el domingo al Centro de Convenciones con el evento Buen Viaje Travel Expo, donde habrá información de todo lo relacionado a viajes y turismo en un ambiente festivo y divertido.

Ángel José De León regresa con el evento Buen Viaje Travel Expo. ( Suministrada )

Las puertas abren ambos días a las 9:00 a.m.Voces PR estará administrando vacunas de Pfizer y Moderna a quienes requieran su dosis de refuerzo. Habrá presentaciones folclóricas con grupos de México, España, China y el Ballet Nacional Areyto de Puerto Rico. También se presentará como artista invitada la cantante Ana del Rocío. La entrada es libre de costo.

¡Asalto aguacatero!

El espacio Impro Galería se transformará en la Plaza de Santurce para descubrir quién se robó la famosa escultura de los aguacates. Esta pieza teatral cuenta con actores y actrices que están listos para recibir al público hoy, mañana y el domingo, a las 8:00 p.m. en el nuevo espacio cultural ubicado en la Avenida Eleanor Roosevelt 214 en Hato Rey.

"Asalto aguacatero" cuenta con la participación de 17 actores y actrices. ( Suministrada )

Arte en San Patricio

La galería San Patricio Art Center (SPACE) inaugurará mañana, a la 1:00 p.m., la exhibición As Far as the Eyes Can See (Tan lejos como los ojos pueden ver) del artista Lionel Cruet.

Lionel Cruet ( Suministrada )

La galería está localizada el edificio Galería San Patricio en Guaynabo.

Cuentos del mundo

El Municipio Autónomo de Caguas y su Departamento de Desarrollo Cultural invitan al estreno de la obra “Cuentos del mundo”, que forma parte de la cartelera del XXII Festival de Teatro Infantil de Caguas, en el Teatro Luis M. Arcelay, con funciones viernes y sábado a las 6:30 p.m. y domingo a las 4:00 p.m.

“Cuentos del mundo”, en el Teatro Luis M. Arcelay de Caguas. ( Suministrada )

Los boletos libres de costo se pueden adquirir en Casa Amarilla o reservar en el 787-653-8833 extensiones 1800, 1810 y 1841. Cupo limitado. Se sugiere el uso de mascarilla.