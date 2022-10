“Los García” trae de vuelta a la familia más querida de la televisión puertorriqueña, y que fuera protagonizada por Don Tommy Muñiz y Gladys Rodríguez, en una puesta en escena encabezada por Rafo Muñiz y Alexandra Fuentes. Las funciones serán mañana a las 8:00 PM y domingo, a las 4:00 PM en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos: Ticketera.

Continúa la exhibición

“Frida Kahlo, la biografía inmersiva” continua en el Coliseo Pedrín Zorrilla en Hato Rey. La exhibición presenta la biografía de Frida Kahlo de una manera creative, exponiendo su desarrollo, alegrías y penas resaltadas a través de un lenguaje inmersivo que envuelve fotografías históricas, películas originales y piezas de colección. Boletos en la entrada o a través del portal Ticketera.com.

A las puertas del Ocho Puertas

La Fundación Nacional Para la Cultura Popular, en Viejo San Juan, reanuda este domingo, a las 3:00 PM, la serie de conciertos ‘A las puertas del Ocho Puertas’, con los trovadores Yezenia Cruz y Eduardo Villanueva con ‘A Luz Celenia, desde el amor’. Un homenaje a la memoria de la trovadora nacional Luz Celenia Tirado. La entrada es libre de costo.

15 en 15

La nueva temporada del proyecto cultural y de entretenimiento Teatro en 15 sube a escena este fin de semana con una cartelera inspirada en historias de misterio y horror. Las funciones serán hoy y mañana, de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., y el domingo de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Las puertas de la Casa Cultural del Viejo San Juan abren una hora antes de la primera función para comenzar la venta de boletos, cuyo costo es de $5 por obra. La Casa Cultural del Viejo San Juan ubica en la Calle San Sebastián #111, en el Viejo San Juan.

Casa de terror

House of Phobia abre sus puertas hoy en el 2ndo piso del antiguo Nordstrom en The Mall of San Juan. Como todos los años, el festival basa su recorrido en una historia espeluznante: Benny Bunny’s Birthday Place. Además de la casa embrujada, contará con juegos para jóvenes y sus padres. La atracción es apta para mayores de 10 años. House of Phobia abrirá los viernes y sábados de 5:00 pm a 11:00 pm y el domingo de 2:00 pm a 8:00 pm. Boletos disponibles en Party City, PR Tickets y en la entrada.

Festival de Teatro en Caguas

Este fin de semana inicia en el Municipio Autónomo el XLIII Festival de Teatro de Caguas, que estará en cartelera del 7 de octubre al 6 de noviembre de 2022 en el centenario Teatro Luis María Arcelay de Caguas. Los horarios de las funciones serán viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 4:00 p.m. La agenda comienza con el estreno de la producción de los monólogos “Legoman y Payaso sin fronteras”, en una presentación de Pedro Rodiz. Los boletos libre de costo se pueden adquirir en Casa Amarilla, ubicada en la calle Ruiz Belvis esquina Padial o reservar llamando al 787-653-8833 extensiones 1800 y 1810, mientras duren.

Christine D’Clario en concierto

Como una experiencia de sanación y alabanza llega “Hasta poder ver”, el concierto que trae de regreso a la Isla a la reconocida intérprete de música sacra Christine D’Clario mañana, en el Coliseo de Puerto Rico. Junto a la intérprete, estará en tarima un grupo de invitados especiales. Boletos: Ticketera.

A escena

Continuando el Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón, hoy y mañana, a las 8:30 PM se presenta la pieza “El cuerpo perfecto”, dirigida por Lynnette Salas y las actuaciones de Yamaris Latorre, Melissa Rodríguez y Madelyn Ortiz. Boletos: PRTicket.