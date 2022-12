La iniciativa San Juan es Navidad tendrá un gran espectáculo encabezado por un concierto de Danny Rivera hoy viernes 23 de diciembre en la Plaza de Armas del Viejo San Juan.

A partir de las 4:00 pm se celebrará la gran final de la competencia Tu Talento Brilla cuyo ganador obtendrá un premio en metálico, además de tener la oportunidad de presentarse en una de las tarimas de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Posteriormente, a 6:30 pm se presentarán los Cantores de San Juan seguido por el gran cierre a cargo de Danny Rivera.

Parrandón Navideño en el Tablado

El Tablado del Río, en Guaynabo, será remodelado pero antes el Municipio, en conjunto con la Compañía de Turismo, celebrará hoy, desde las 6:00 pm, el Primer Gran Parrandón del Tablado con artesanos, el junte de Santa Claus con los Tres Reyes Magos y entretenimientos para toda la familia. Este año se incluirá la oferta artística de Alambre Dulce, Manny Manuel y Plenéalo.

Continúa la celebración en Plaza

Hoy y mañana la Navidad sigue en Plaza las Américas y, como todos los días, caerá nieve a las 11:00 am, 3:00 pm y 7:00 pm, en el Atrio Central. Hoy viernes, a las 11:15 am, como parte de la lectura de Cuentos con Casa Norberto se leerá “Cuentos de Gabriel”, en el Atrio Central. Mañana habrá horario especial de 9:00 am a 7:00 pm.

Destino salsa

La primera edición de Noche de Vinilos tendrá lugar hoy, de 5:00 a 10:00 pm en el restaurante Música de la calle Loíza. El evento, con entrada gratis, es organizado por el colectivo Destino Salsa y cuenta con el patrocinio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su producto voyturisteando.com. Contará con la participación de coleccionistas invitados, los que se alternarán para ofrecer un interesante programa musical, basado en históricos temas de salsa, latin jazz y hasta boleros, en formato exclusivo de vinilos. Incluso se espera la participación de coleccionistas de Chile y Colombia, residentes en Puerto Rico.

Además, cuatro artistas con trabajos recientes estarán presentes para firmar sus vinilos: Don Perignon, Luis González, Norberto Vélez y el profesor Jerry Ferrao.