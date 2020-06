Llegó el fin de semana, pero no uno cualquiera. El calendario marca que este domingo celebramos el Día de los Padres. Y aunque no debe haber una fecha específica para demostrarle a papá cuánto lo queremos, a él no le estará malo que le demos un cariñito.

Chequea lo que hay para que disfruten juntos de cachete.

Conciertazo de MCS

Celebra el Día de los Padres junto a La India acompañada por Juan Carlos Cardona, Luis Aquino, Savier Díaz, Carlos García, Ramón Vázquez y Manolito Rodríguez, este domingo, a las 3:00 p.m, en el evento Quédate en casa con MCS, a través de las redes de MCS en Facebook, Twitter y YouTube.

Tremenda celebración

Silverio Pérez llevará a cabo mañana sábado, a las 7:00 p.m., un Facebook Live junto con su esposa, Yéssica Delgado, Homenaje al Día de los Padres, el primer concierto que se realizará de forma virtual desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. Será en honor a los padres, especialmente al de Silverio que cumple 106 años.

Melina virtual

Como un regalo a todos los padres, Plaza Del Caribe y Plaza Las Américas presentarán el domingo, a las 7:00 p.m., el concierto virtual de Melina León. Será transmitido por el canal de videos YouTube. Podrán acceder a través del link de las páginas de Facebook e Instagram de Plaza Del Caribe & Plaza Las Américas.

Más pelú que nunca

Es el tercer especial del 2020 que presenta el comediante Miguel Morales a través del canal 161 de OnDIRECTV; y que estrena mañana sábado, a las 8:00 de la noche.

Regalo a los padres

Dagmar celebrará mañana un homenaje virtual a los padres, tomando todas las previsiones de distanciamiento y cuidado. El obsequio a los padres, que se realizará a partir de las siete de la noche a través de la cuenta de Facebook de la artista, contará con la interpretación de temas escogidos junto con Martín Nieves.

A comer patitas guisás

Los guaynabeños podrán saborear mañana sábado la tradicional patita de cerdo guisá, en el evento denominado Patita Guisá Pal Pueblo. Tomando las debidas precauciones, un grupo de empleados del Municipio utilizaran el “Bowl de Carlitos”, recipiente donde todos los años se cocinan 1,600 libras de patitas de cerdo, las que se repartirán por servicarro. Se llevará a cabo en el estacionamiento del Mario Quijote Morales. Se establecerá un carril en la entrada principal del coliseo y la salida será por el lado derecho del estacionamiento. La distribución de las patitas de cerdo comenzará a las 12:30 de la tarde. Se requiere uso de mascarilla.

Bohemia con Pateco y Paco

Los actores Teófilo Torres y René Monclova, en sus legendarios personajes de “Pateco” y “Paco”, presentarán una “Bohemia con pandemia” en homenaje a los padres. El espectáculo cómico-musical será mañana y el domingo, cada día a las 6:00pm., a través de la página de “Pateco” en Facebook. Los acompañará Joe Collazo como “Medina Muñiz, el dueño”.

Debut en el Choli

VF7 ofrecerá su primer concierto hoy, a las 8:00 p.m., desde el Coliseo de Puerto Rico, como parte de Quarantine Live Concert Series. El evento se transmitirá en vivo desde el canal oficial YouTube de VF7.

Adlan Cruz en concierto

Como un emotivo regalo para todos los padres en su día, la Universidad Interamericana de Puerto Rico le obsequia el evento especial, Concierto para los Padres con el artista residente Adlan Cruz. El concierto será transmitido en vivo hoy, a las 3:00 de la tarde por la cuenta de Facebook de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en interocs.