Día de Reyes en Loíza

El Gobierno Municipal de Loíza y su alcaldesa, Julia María Nazario Fuentes, te invitan a participar de una Aventura Jurásica en el Día de Reyes hoy en las facilidades del Parque Histórico María de la Cruz, PR- 188 en el sector Las Cuevas.

El evento, libre de costo, tendrá la temática de un parque jurásico, ambientado en esa época prehistórica. El evento familiar inicia a la 1:00 p.m. Habrá actividades recreativas, casa de brincos, columpios, chorreras, machinas, regalos y ofertas gastronómicas. Se presentarán Atención Atención, El Circo de Chicle, Grupo Folklórico Belelé y King Arthur.

Reyando con Manny Manuel

PUBLICIDAD

El Hipódromo Camarero celebrará su tradicional Fiesta de Reyes con regalos, actividades y entretenimiento variado para niños y adultos este viernes 6 de enero de 2023, desde las 12:00pm, y el espectáculo de Manny Manuel como parte del evento “Night at the Races”, las primeras carreras nocturnas del año. Luego de la Fiesta de Reyes para niños durante el día que incluye a los Reyes Magos y Santa Claus compitiendo en una carrera de caballos en horas de la tarde, disfruta de nuestra oferta culinaria, la adrenalina de las carreras nocturnas y la música en vivo de Manny Manuel en “Night at the Races”.

Encuentro de Tunas

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB) anuncia la celebración del Festival Pagán para las Tunas. El evento se realizará este domingo 8 de enero, a las 2 p.m., en el Castillo San Cristóbal en el Viejo San Juan. La actividad, libre de costo, contará con la participación de la Tuna Vaquera, Tuna de la Universidad de Puerto Rico, Tuna Taínos, Tuna Chavalas de Puerto Rico, Tuna Alondras, Tuna Antillana y la Tuna Magisterio de la Luna. El evento iniciará con un tradicional pasacalle desde el Museo de San Juan.

Fiesta de Reyes Isabelinos

Continúa este viernes la tradicional celebración, desde las 9:00 a.m., en la Plaza Manuel María Corchado y Juarbe de Isabela, con artesanos, desfile de peregrinación y la Misa Epifanía (10:00 am) en la iglesia San Antonio de Padua. Habrá música con el cierre a las 8:00 p.m. de Los Cantores de San Juan.

PUBLICIDAD

Navidad en Mayagüez

Sigue la celebración en la Sultana del Oeste con kioscos, artesanías y machinas en la Plaza Almirante Cristóbal Colón. Hoy viernes se presentan la Sinfónica de PR y la Rondalla de Humacao, Andy Montañez, Cantores de Puerto Rico y Puerto Rico Gana. Mientras, en el Parque de los Próceres será la Feria del Niño Mayagüezano con la llegada de los Reyes Magos a las 11:00 a.m., payasos, inflables y machinas.

Octavitas en Luquillo

Mañana sábado sigue la fiesta en la Plaza Pública Rosendo Matienzo Cintrón de Luquillo. Desde las 11:00 a.m. habrá repartición de regalos para los luquillenses, casa de b rincos, espectáculos infantiles y el cierre de La Puerto Rican Power. El domingo el turno será de Son de la Calle, Son del Almendro, Tributo al Gallo Tito Rojas y LimiT- 21.