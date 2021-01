Cine en Dorado

Dorado Drive-In Cinema en Parque Agroturístico El Dorado presenta hoy How To Be A Latin Lover, mañana Thor: Ragnarok y el domingo Onward. Todas las tandas son a las 7:00 p.m. Boletos: Ticketpop.

Pulguero

Este sábado, se llevará a cabo por segunda vez un pulguero en el estacionamiento Plaza 20 III, ubicado en la avenida Ponce de Léon (frente a la escuela Central High), en Santurce. El evento contará con mesas con una variedad de artículos para la venta, como ropa, calzados, antigüedades, discos, juegos, comida criolla, jugos naturales y postres. La entrada será libre de costo y se requerirá el uso de mascarilla en todo momento.

Noches de películas

Regresa este fin de semana Cine en Mall of San Juan, con películas para toda la familia. Esta noche será el turno de la producción Mamma Mia 2, mañana, sábado, ve con los nenes a disfrutar de Maleficent 2 y el domingo se proyectará la película Lorax. Todas las tandas son las 7:00 de la noche. Para más información y compra de boletos accede Ticketpop.

Jazz en PR

Este fin de semana Puerto Rico es sede del Global Music Venue Jazz Fest, primer festival internacional de jazz de 2021, que se lleva a cabo de manera virtual con la participación de grandes exponentes del género. Para compra de boletos e inf.: www.globalmusicvenue.com.