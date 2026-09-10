Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe celebrarán este sábado, 12 de septiembre y el resto del mes, sus aniversarios 58 y 34, respectivamente, con una programación especial que incluirá música, teatro y encuentros con reconocidas figuras del entretenimiento puertorriqueño.

Las actividades forman parte de un calendario de eventos durante el mes de septiembre dirigido a celebrar junto a los visitantes y continuar creando espacios de encuentro para la comunidad.

“Cada aniversario nos brinda la oportunidad de celebrar, sobre todo, con las personas y familias que han hecho de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe parte de sus vidas a través de los años. Queremos agradecerles esa confianza compartiendo con ellos una programación variada, accesible y pensada para disfrutar en familia. Los invitamos a acompañarnos este 12 de septiembre y durante las distintas actividades que tendremos a lo largo del mes”, expresó Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe.

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58 años en Hato Rey

En Plaza Las Américas, la celebración contará con dos intervenciones musicales de Abdiel Acústico, agrupación de tres integrantes que presenta un repertorio variado de salsa, pop rock en inglés y español, bohemia, música urbana comercial y éxitos de distintas épocas. Las presentaciones serán a las 5:00 y 7:00 p.m.

A las 6:00 p.m., Teatro Breve se unirá a la celebración con una edición especial de “Noches de IMPRO” junto a los talentos Lourdes Quiñones, Esteban Ruiz, Víctor Villamil e Isaira Noriega, con una presentación libre de costo que llevará al público el humor y la espontaneidad que caracteriza este formato.

“Nos entusiasma unirnos a Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe en la celebración de sus aniversarios y poder hacerlo llevando teatro, humor y entretenimiento directamente al público. En momentos en que hacen falta espacios para compartir, reír y disfrutar juntos, nos alegra aportar un poco de alegría y festividad con presentaciones libres de costo. Invitamos a todos a llegar con su familia y ser parte de esta celebración”, expresó Naíma Rodríguez, directora ejecutiva de Teatro Breve.

Del 17 al 20 de septiembre, Plaza Las Américas celebrará una nueva edición de “Tu Comunidad tiene una PLAZA” desde los pasillos principales del primer nivel, iniciativa que reúne a organizaciones sin fines de lucro y entidades de servicio para acercar al público orientación, recursos y herramientas disponibles para distintas necesidades de la comunidad.

Además, la celebración de septiembre continuará con la 20ma edición de PLAZARELA, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre. Durante cuatro días, los visitantes podrán conocer las tendencias de moda y belleza de la próxima temporada mediante una agenda especial de eventos y presentaciones.

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Como parte de la celebración, se invita a los visitantes a mantenerse atentos a la pantalla digital de Servicio al Cliente para conocer actividades y sorpresas adicionales preparadas para el sábado, 12 de septiembre.

34 años en Ponce

En Ponce, Plaza Del Caribe celebrará su 34 aniversario con una agenda que comenzará al mediodía en el Atrio Central con el reencuentro del recordado programa televisivo “Ellas al mediodía”. De 12:00 p.m. a 1:00 p.m., Ángela Meyer, Marilyn Pupo, Elia Enid Cadilla y Camille Carrión compartirán con el público para celebrar su regreso. El encuentro incluirá una transmisión en vivo y la oportunidad de conocer más sobre esta nueva etapa de la producción.

A las 2:00 p.m., la celebración continuará en La Plazoleta con una presentación libre de costo de “Noches de IMPRO”, de Teatro Breve. Posteriormente, a las 3:00 p.m., el público tendrá la oportunidad de participar de un meet & greet con parte del elenco de la obra “Toc Toc”. Los detalles para participar estarán disponibles a través de las redes sociales oficiales de Plaza Del Caribe.

Las actividades coinciden además con la celebración, del 10 al 13 de septiembre, de Tu Comunidad Tiene una PLAZA desde el Atrio Central de Plaza Del Caribe. La feria reúne organizaciones y entidades que ofrecen orientación y servicios al público, como parte de los esfuerzos del centro comercial por facilitar espacios que acerquen recursos de valor a las comunidades de Ponce y la región sur.

Para conocer más detalles sobre las actividades de aniversario y la programación de septiembre, los visitantes pueden mantenerse atentos a los directorios, páginas web y redes sociales oficiales de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe.