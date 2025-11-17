El Municipio Autónomo de Ponce y su alcaldesa, Marlese Sifre Rodríguez, invitan a disfrutar del “Encendido Navideño 2025” para marcar oficialmente el comienzo de la Navidad en la “Ciudad Señorial”. La celebración se llevará a cabo el miércoles, 19 de noviembre, en la emblemática Plaza Las Delicias.

La variada oferta musical incluirá a Harold Pratts y Jíbara Banda, Andrés Jiménez y Fiel a la Vega, quienes con su probado talento llenarán de tradición, ritmo y entusiasmo el encuentro.

Con el interés de fomentar un ambiente armonioso para compartir en familia y celebrar las raíces culturales boricuas, también habrá kioscos y artesanos. Buscando llevar diversión a los más pequeños e impulsar experiencias inolvidables, el evento contará con machinas gratis.

“Promover espacios de alegría, tradición y convivencia familiar es parte importante de nuestra misión como administración. El encendido navideño no solo da la bienvenida a la época más linda del año, sino que también nos une como pueblo”, expresó mediante comunicado de prensa la alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez, destacando la importancia de este tipo de eventos para la comunidad ponceña. “Queremos que cada ponceño y visitante viva la magia de la Navidad en un ambiente seguro y lleno de amor”, agregó.

El Encendido Navideño también dará paso a una amplia programación que se extenderá todos los fines de semana, con música, agrupaciones locales y actividades culturales a partir del 22 de noviembre hasta el 3 de enero del 2026.

Produce Madera Events. Para más información, puede llamar al 787-232-9494.