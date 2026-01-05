Juana Díaz

Lunes y martes en la plaza pública Román Baldorioty de Castro. Amplio programa de actividades con cerca de 140 artesanos y shows artísticos. Habrá estacionamiento en el Centro de Bellas Artes y el multipisos de carros públicos con tranportación con trolleys. Hoy habrá entrega de cajitas para hierba y desde las 2:00 p.m. show del payaso Bostel, Orquesta de Muñequitos, Payaso Pinocho, conjunto Sazón Criollo, Herminio de Jesús, Danny Rivera y Plenéalo. Mañana a las 10:00 a.m. es el desfile de los Tres Reyes, pastores y el público y a mediodóa la misa. La música arranca a las 2:00 p.m. con Senderos de Cultura, Bomba con Trovadores, Casima, Esencia, Tuna Romancera y Plena Libre.

Ponce

Hoy lunes es el Festival de Reyes en el Museo de Arte de Ponce. Desde las 10:00 a.m. disfrutarás un día lleno de diversión. La entrada al museo será libre de costo y todas las salas estarán abiertas. Habrá narraciones de cuentos, talleres para confeccionar cajitas y coronas, entrega de cartas a los Reyes, música de Luis Daniel Colón, la Tuna San Blas y Edgardo Rivera y Son de la Bahía. A las 2:00 p.m. llegan los Reyes Magos de Juana Díaz. El día culminará con la comparsa de pleneros, cabezudos y zancos de Agua, Sol y Sereno.

Mayagüez

El martes en el Parque de los Próceres (calle Martínez Nadal). Con machinas gratis de mediodía a 6:00 p.m. además de inflables, música en vivo, kioscos, artesanos, minigraja de animales y paseos en pony desde las 6:00 p.m. Mañana tendrán show del payaso Pimpolyn y la Patrulla Canina, y Toy Story.

Caguas

Gran Fiesta de Reyes en la Plaza Santiago R. Palmer. Hoy lunes a las 11:00 a.m., inicia con una parada, seguida por show de títeres, el mago Shabum, Lucita y sus amigos, Los Mocosos y Atención Atención.

Aguada

Cuando cae la tarde, la comunidad de La Vega se enciende ofreciendo un espectáculo navideño de luces y tradición. Con kioscos de comida, fuegos artificiales y artesanías. El martes es el cierre de esta temporada con su fiesta de Reyes con música de y cuentan con la música desde las 6:30 p.m. con la parranda de Los Nietos de Abuela, seguidos por El Jocoso Luigie y Punto Final. En el barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior).

Quebradillas

Hoy lunes es el Velorio de Reyes en el parque de La Kennedy, ubicado en el casco urbano. Familias de los distintos barrios celebrarán con sus tradiciones particulares, y en La Kennedy contarán con un espectáculo musical desde las 8:00 p.m. con presentaciones de José Nogueras, Arnaldo Vallellanes y La Hormiga Brava.

Camuy

Hoy lunes en la víspera del Día de Reyes se celebra la edición 124 del Velorio de Reyes Florencio Cabán, en la plaza pública. La fiesta de pueblo será a partir de las 7:00 p.m. con un homenaje póstumo a Nito Méndez a cargo de Ricky Santiago, seguido por La Tribu de Abrante y Pleneros de la Cresta. Habrá artesanos, eventos infantiles y comida típica.

Hipódromo

El martes desde el mediodóa, el Hipódromo Camarero celebra su Festival de Reyes con la presentación de Grupo Manía y una gran batucada. Habrá regalos para los primeros 200 niños que lleguen, además de actividades y entretenimiento variado para la familia. También se celebrará el Primer Jockey Challenge de la hípica puertorriqueña. Una de las atracciones de la tarde será la tradicional carrera de caballos con los Tres Reyes Magos, Santa Claus y Mamá Claus. La entrada y estacionamiento serán gratis para todos los asistentes.

San Juan

El martes en el Distrito T-Mobile es la fiesta de Reyes organizada por el Gobierno, Reyes con el Pueblo, a partir de las 12:00 p.m. La celebración culminará con la presentación estelar de la Tuna de Segreles a las 8:00 p.m. Los asistentes que así lo prefieran tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde asientos reservados en Popular Plaza y una copa de sangría incluida por $20.

San Germán

El martes es la quinta edición de Ilusión de Reyes, desde las 9:00 a.m. en el histórico Porta Coeli. Será una experiencia escénica que combina teatro y arte viviente. La instalación artística interactiva va por cuenta de la compañía Tercera Llamada, Inc.

Santurce

Los Tres Reyes Magos visitan hoy lunes La Fondita de Jesús (calle Monserrate 704, esquina Fernández Juncos) en una fiesta navideña para las personas sin hogar y la comunidad. Inicia a las 10:30 a.m. con música, actividades y regalos de Reyes para los participantes. El almuerzo navideño será a las 11:30 a.m.