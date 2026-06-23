Los amantes del mundo automotriz y la aceleración podrán disfrutar de la quinta edición de “Quemando Fiebre World Show” en Ponce, que regresa con la mejor exhibición de autos en Puerto Rico. El evento se llevará a cabo el 27 y 28 de junio de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Complejo Ferial de Puerto Rico Juan H. Cintrón. La entrada es libre de costo.

“Quemando Fiebre World Show” está diseñado para los entusiastas del motor, ofreciendo una impresionante variedad de vehículos y experiencias de la cultura automotriz. Durante el evento se exhibirán carros antiguos, vehículos exóticos, trucks, motoras, bicicletas, vehículos off-road y mucho más, según detalles del comunicado de prensa. El público también podrá presenciar fascinantes demostraciones de drift, que prometen mantener la emoción durante toda la jornada, agrega la nota de prensa.

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Como parte de las atracciones principales, los asistentes podrán disfrutar de la participación especial del piloto profesional Joshua Emil Quintana en su emocionante Freestyle ATV Show, una exhibición llena de destreza, adrenalina y entretenimiento para personas de todas las edades.

La experiencia contará con música en vivo, exhibiciones especiales y una amplia oferta gastronómica, creando un ambiente ideal para compartir en familia.

Producido por Madera Events, “Quemando Fiebre World Show” cuenta con el respaldo del Municipio Autónomo de Ponce y el auspicio de GM Power Equipment, Salsoul 99.1 y Coop Mayagüez.

Para más información pueden llamar al (787) 232-9494.