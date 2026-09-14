El Festival Nacional del Cabro regresa a Cataño en su decimonovena edición, esta vez en el estacionamiento Matienzo Cintron.

El sábado 3 y domingo 4 de octubre, el público podrá disfrutar de una celebración dedicada a la agricultura puertorriqueña, la gastronomía, las tradiciones, el turismo interno y el desarrollo de la industria de los pequeños rumiantes.

El Festival Nacional del Cabro se ha convertido en un importante espacio de intercambio entre agricultores, capricultores, productores, artesanos, microempresarios, emprendedores y consumidores, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo económico y dando visibilidad al trabajo de quienes diariamente sostienen parte de nuestra producción agrícola.

La programación incluirá actividades educativas, exhibiciones, competencias, gastronomía, música, artesanías y espacios donde el público podrá conversar directamente con criadores y productores para conocer más sobre la crianza de cabras y ovejas, sus productos derivados y las oportunidades que representa esta industria.

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Y, por supuesto, no faltará uno de los grandes protagonistas de la celebración: el tradicional fricasé de cabro, acompañado de una variada oferta gastronómica inspirada en los sabores de Puerto Rico.

“Cada año vemos cómo aumenta el interés de personas que desean conocer más sobre la crianza de cabros y ovejas, comenzar pequeños proyectos agrícolas o simplemente acercarse al mundo de nuestros productores. El festival crea precisamente ese punto de encuentro entre el agricultor y el consumidor, mientras fortalece la industria y reconoce el trabajo de quienes mantienen vivas nuestras tradiciones”, expresó Isamel Hernández, coordinadora del festival.

Hernández destacó además que la celebración de los 19 años del festival representa la continuidad de un proyecto que ha apostado por unir agricultura, cultura, gastronomía, entretenimiento y turismo en un mismo espacio.

“Queremos que las familias lleguen a disfrutar, pero también que descubran todo lo que existe detrás de esta industria. El Festival Nacional del Cabro es entretenimiento, pero también es educación, desarrollo económico y orgullo por nuestra agricultura”, añadió.

Entre los atractivos de esta edición, los visitantes podrán descubrir una variedad de productos elaborados con leche de cabra, incluyendo quesos, dulces, postres y otras propuestas artesanales, además de productos agrícolas y creaciones de empresarios locales.

Uno de los momentos más esperados será el desfile y certamen de cabritos disfrazados, una actividad familiar en la que los participantes podrán llevar sus cabros y cabras con originales vestuarios para competir por reconocimientos como el cabrito más simpático, creativo o llamativo del festival.

La actividad también servirá como plataforma para reconocer a familias dedicadas por generaciones a la crianza de pequeños rumiantes, resaltando su aportación a la agricultura y la seguridad alimentaria de Puerto Rico.

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“Es una actividad para toda la familia, pero también una oportunidad para quienes desean aprender, emprender o conocer directamente a productores y expertos de esta industria. Invitamos a Puerto Rico a visitar Cataño y respaldar esta celebración”, expresó el capricultor, Carlos Díaz.

Las actividades comenzarán desde las 10:00 de la mañana, con una programación para niños, jóvenes y adultos.

Para más información, pueden comunicarse al (787) 590-7539.