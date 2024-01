“No estamos escatimando en la seguridad de nuestra gente”, sostuvo el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, quien expuso hoy un abarcador plan operacional para la edición 54 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que se celebrarán este próximo jueves, 18 de enero, desde el municipio capitalino.

En una conferencia de prensa desde el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, el primer ejecutivo dio a conocer a su equipo de trabajo sobre cómo operará el ayuntamiento a nivel de transportación, seguridad y limpieza en los próximos días ante las esperadas fiestas de pueblo que se darán hasta el domingo, 21 de enero, con el fin de garantizar el mayor disfrute de todos los ciudadanos que se den la vuelta durante los cuatro días de este evento multitudinario, así como de los residentes de la ciudad amurallada.

El alcalde Miguel Romero Lugo detalló el plan operacional que se pondrá en efecto durante las Fiestas. FOTO POR: Xavier Araújo / GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com ( Xavier Araújo )

Entre los adelantos que hubo con el plan que entrará en operación desde el próximo martes, 16 de enero, Romero indicó que la seguridad y vigilancia se ha fortalecido con el uso de la inteligencia artifical en las cámaras para agilizar la búsqueda de alguna persona desaparecida, así como esclarecer algún incidente que suscite en los próximos días.

Esta determinación se produjo ante la expectativa en que esta edición de las fiestas supere la cifra de visitantes que tuvo el año pasado, donde más de 500,000 personas llegaron a celebrar los últimos días de Navidad en las calles adoquinadas.

A continuación, le presentamos algunos datos importantes de la celebración de pueblo:

¿Cuándo comienzan las Fiestas?

Las Fiestas de la SanSe iniciarán el jueves, 18 de enero a las 5:00 de la tarde, con el corte de cinta, entrega de premios Rafaela Balladares, dedicatoria y desfile de cabezudos.

A partir de ese evento, además de la Calle San Sebastián, el Viejo San Juan contará con actividades artísticas y culturales en las cuatro plazas principales: la Plaza de Armas, la Plaza del Quinto Centenario, la Plaza Colón y la Plaza de la Barandilla.

En cuanto a los horarios de cierre, el municipio determinó que las tarimas cerrarán a las 11:00 p.m., mientras que los quioscos y negocios culminarán con sus servicios a la medianoche y a la 1:00 a.m., respectivamente.

Area delimitada para las SanSe

Según Romero, el municipio determinó que el área delimitada para celebrar las Fiestas de la Calle San Sebastían se extenderán desde los puentes San Antonio, General Esteves y Dos Hermanos en dirección al Viejo San Juan, incluyendo Puerta de Tierra, La Puntilla, y la comunidad de La Perla.

Estacionamientos públicos y restricciones

Romero exhortó a las personas que asistan a las fiestas que, para garantizar mayor seguridad y mejor disfrute, utilicen la transportación pública, partiendo desde el Estadio Hiram Bithorn. El municipio proporcionará estacionamiento en el Estadio Hiram Bithorn a un costo de $5.00, en horario de 6:00 a.m. hasta su cierre, a las 3:00 a.m. durante los cuatro días del evento multitudinario.

Otros estacionamientos que las personas podrán utilizar son: Plaza de la Convalecencia en Río Piedras a un costo de $5.00, que cuenta con 392 espacios, y luego pueden utilizar el tren urbano hasta la estación del Sagrado Corazón para integrarse al sistema de guaguas. El estacionamiento de Covadonga cuenta con 685 espacios y tendrá tarifa fija de $20.00 por día para los 4 días de festividades. Estará abierto las 24 horas. No obstante, el estacionamiento La Puntilla, en el Paseo de la Princesa, no estará disponible para el público general. El mismo será reservado para los residentes del Viejo San Juan, los abonados y los quiosqueros.

Transportación colectivo

Durante las Fiestas de la SanSe, el Municipio de San Juan contará con 120 autobuses con una capacidad para al menos 40 pasajeros por autobús, que serán la base del machineo del transporte colectivo desde la estación del Tren Urbano, Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn hacia Capitolio Norte.

Los horarios son del transporte colectivo serán el 18 y 19 de enero, de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y el 20 y 21 de enero, de 9:00 a.m. a 2:00 a.m.

La distribución de autobuses por día y estación, son a base de la necesidad y flujo de pasajeros. Por la cual el siguiente desglose es dinámico:

o jueves, 18 de enero de 30 a 50 guaguas en dos turnos

o viernes, 19 de enero de 45 a 90 guaguas en dos turnos

o sábado, 20 de enero de 90 a 120 guaguas en dos turnos

o domingo, 21 de enero de 90 a 120 guaguas en dos turnos

La venta de boletos para el transporte cerrará a las 9:00 p.m. desde ambas estaciones hacia el Viejo San Juan para los 4 días. A las 2:00 a.m., sale del Capitolio Sur el último autobús hacia ambas estaciones todos los días. El Estadio Hiram Bithorn y Sagrado Corazón, nuevamente cuentan con áreas de seguridad previo al abordaje de los autobuses.

Para usar el transporte, se debe adquirir un boleto que tiene un costo de $5.00, la cual incluye ambos viajes. Estos boletos son en forma de bandas ybrazaletes con colores correspondientes por día.

Los métodos de pago para obtener el boleto serán efectivo, tarjetas de débito, crédito y ATH Móvil. Ambas estaciones cuentan con urnas especializadas por método de pago. En el caso del Estadio Hiram Bithorn, las bandas estarán a la venta en la boletería del parque y, para Sagrado Corazón, habrá una carpa para adquirir las mismas.

El transporte colectivo usará la ruta por carril exclusivo al converger en el Puente Dos Hermanos y continuará por el norte de la Isleta pasando el Escambrón hasta llegar a Capitolio Norte en donde estarán localizadas 10 estaciones de desembarque. Bajarán por la calle Reverendo Dávila para acceder a la avenida de la Constitución y Paseo Covadonga para recoger los pasajeros del traslado de Capitolio Sur.

Las salidas del Viejo San Juan en Capitolio Sur estarán divididas por destino:

o Sagrado Corazón tendrá 10 bahías de salida localizadas en la Avenida de la Constitución.

o Estadio Hiram Bithorn tendrá 10 bahías de salida localizadas en el Paseo Covadonga (la calle paralela a la Avenida Constitución)

Inteligencia artificial y alta tecnología en la seguridad

El alcalde expresó que, con la expectativa de un alto número de asistentes para las Fiestas, el municipio instalará 27 “Tower Cams” para tener una visión 360 de su localización, por lo que se suma a las 198 cámaras regulares de monitoreo del Viejo San Juan.

Por primera vez, las Fiestas de la SanSe también contarán con 10 “call boxes” o estaciones de botón de emergencia, distribuídas por las plazas y puntos estratégicos a través de la Calle San Sebastián. Tanto los “call boxes”, como las “Tower Cams” y las cámaras regulares, operarán con herramientas de inteligencia artificial para agilizar búsquedas, como, por ejemplo, un menor separado de sus padres se identifica por su color de camisa, gorra, gafas, entre otros.

Por otro lado, un “drone” atendido por un agente especializado, estará a cargo del monitoreo del tránsito y flujo vehicular entrando y saliendo de la isleta.

Durante los cuatro días que se llevan a cabo las fiestas, se activarán 1,250 efectivos compuestos de 550 policías municipales, 400 oficiales privados de diferentes compañías (100 armados y 300 desarmados) y 400 agentes de la policía estatal. Los efectivos de seguridad estarán trabajando turnos de 12 horas para vigilar propiedad, las áreas de las tarimas, apoyo con los controles de tránsito y las estaciones de transporte colectivo municipal.

Durante los cuatro días de Fiestas, también estarán activadas la Unidad Marítima para monitorear el cruce de la lancha de Cataño, la entrada a la bahía de San Juan y sus cuerpos de agua cercanos.

Por ser una actividad multitudinaria, la Unidad de Terrorismo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y personal municipal estarán en contacto con Fiscalía para atender cualquier necesidad. Mientras tanto, la Guardia Costera tendrá presencia como recurso externo para ayudar con el cruce de las lanchas.

Además, La Policía Municipal cuenta con un protocolo en colaboración con el Departamento de Desarrollo Social Comunitario y el Departamento de la Familia Estatal para establecer puntos de encuentro para atender cualquier situación con menores y adultos mayores.

Plan de emergencia para las SanSe

Por otro lado, Romero indicó en conferencia de prensa que la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME) lidera el plan principal con la responsabilidad de salvaguardar la vida de los asistentes, por consiguiente, esta entidad coordinó con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) para contar con alumnos de residencia para asistir en las Fiestas.

Además, la OMME contará con 10 ambulancias activadas en estaciones como el Fuerte San Cristobal, Plaza del Quinto Centenario. Esto incluye unidades asignadas para la estación de Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn, al igual que unidades de respuesta rápida desde el Puente Dos Hermanos hasta los muelles.

Habrá tres unidades disponibles para esta función en apoyo a las ambulancias, una de estas unidades es en motora y un camión de rescate que cuenta con 2 rescatistas especiales en la unidad, cuatro unidades de extinción estarán disponibles para atender cualquier fuego o incendio con capacidades de 50 galones, 200 galones, 500 galones y 2,500 galones de agua no potable, drones de emergencias, entre otros equipos.

Por otra parte, en caso de una emergencia, los ciudadanos contarán con dos rutas de desalojo; la calle Norzagaray hacia el Casino de Puerto Rico y la calle San Francisco hacia el Casino de Puerto Rico, así como desde la calle Norzagaray bajando por la calle San Justo hasta los muelles.

Servicios de salud

Para las fiestas, se habilitarán cuatro salas de emergencias que estarán ubicadas en el Museo de San Juan, el Centro Turístico detrás del Teatro Tapia, Sala Emergencia -localizado en la calle San José frente al antiguo Hotel Plaza de Armas- y la Estación de la Guardia Nacional en la calle Esteves, donde proveerán monitoreo cardiáco, medicamentos y primeros auxilios a quienes lo requieran.

Además, el Departamento de Salud Municipal tendrá un personal de 142 empleados distribuidos por 72 enfermeras, 28 médicos, y 41 personal de registro, coordinadores y supervisores, quienes trabajarán a modo de turnos de 12 horas aproximadas en las estaciones de manejo de emergencia localizadas en el Museo de San Juan, Teatro Tapia, Guardia Nacional y estación en Plaza de Armas. Igualmente, Salud Municipal también tendrá personal médico en la estación de transporte del Estadio Hiram Bithorn y la salida del VSJ, localizada en Capitolio Sur.

En caso de un paciente requerir transporte, OMME ha coordinado con los directores médicos con las siguientes instalaciones médicas, para contar con sus servicios: Hospital Pavía Santurce, Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Hospital Municipal, Centro de Diagnóstico y Tratamiento Hoare, Hospital Doctor’s Health Center y Ashford Hospital.

Carril exclusivo para Uber, bicicletas & scooters

Como parte de la planificación estratégica, se designó un carril exclusivo, desde la calle del Tren hasta la calle Recinto Sur- para uso solamente de: residentes del Viejo San Juan con sello; comerciantes con sello de acceso vigente; vehículos con pases autorizados por el Municipio de San Juan; taxistas y excursionistas con pases autorizados; Uber con evidencia de servicio y compañías de recogido de “scooters”. El carril exclusivo y el resto del flujo vehicular está sujeto a no poder acceder al casco urbano al momento de cierre de la isleta.

Para esta edición 54 de las Fiestas, la empresa Uber contará con su propio sistema de entrada y salida. La ruta diseñada para Uber será comenzando por el carril exclusivo desde la calle Tadeo Rivera, por donde bajarán a llegar a la Avenida Fernández Juncos para salir de la isleta de San Juan.

No obstante, la compañía no tendrá en vivo la aplicación dentro del casco urbano del Viejo San Juan, por lo que las persona que interesen usar este servicio debe caminar hasta la calle Tadeo Rivera para acceder a su transporte.

Transportes alternos

El público en general podrá acceder a la Isleta de San Juan mientras sea permitido por la Policía Municipal de San Juan por sus vías regulares, por lo que además se exhorta a la ciudadanía a utilizar transporte alternativo, como lo es el sistema de lanchas desde Cataño, que proveerán su servicio con horario extendido. Estarán en funciones los cuatro días a un costo de $1.00.

Los boletos se venderán en el terminal de Cataño, para ida y vuelta. En el terminal de San Juan hacia Cataño no se realizará venta de boletos. El horario de operación es el siguiente:

▪ jueves, 18 de enero, 5:30 a.m. - 1:00 a.m.

▪ viernes, 19 de enero, 5:30 a.m. - 2:00 a.m.

▪ sábado, 20 de enero, 7:30 a.m. - 2:00 a.m.

▪ domingo, 21 de enero, 7:30 a.m. - 1:00 a.m.

De igual manera, el Tren Urbano estará operando cónsono con el sistema de transporte colectivo del Municipio de San Juan comenzando desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m. hacia Sagrado Corazón. Es recomendable recargar su tarjeta con los $3.00 para un viaje completo. $1.50 el viaje. Se recomienda comprar ida y vuelta (para evitar filas). El método de pago será efectivo solamente.

De 11:30 p.m. en adelante, el servicio especial de viajes desde la Estación Sagrado Corazón es en dirección hacia Bayamón (paradas en todas las estaciones). Podrán abordar en cualquiera de las 16 estaciones del Tren Urbano para llegar a la Estación Sagrado Corazón. El Tren Urbano cuenta con más de 3,000 estacionamientos libres de costo en las estaciones Bayamón, Jardines, Torrimar, Martínez Nadal, San Francisco y Cupey.

Mientras tanto, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA): en sus vehículos T5,T9,T21,T53,M1 y M2 trabajarán en su horario regular hasta las 8:30 p.m. llegando a la estación de Covadonga. Para las Fiestas, AMA establecerá dos rutas T3 y E10 con horario extendido hasta las 11:00 p.m.

Respecto a los servicios de taxis, la administración del Municipio de San Juan, estableció una colaboración con los transportistas de taxis para brindarles espacio en ambos traslados del sistema municipal- Estadio Hiram Bithorn y Sagrado Corazón para que puedan ser una alternativa de transporte para aquellos que interesen. Estos vehículos contarán con acceso para transportar por el carril exclusivo para dejar los pasajeros en el área de los muelles. Adicional, tendrán uso de una estación de taxis en el Centro de Convenciones para integrarse al carril de AMA/TREN.