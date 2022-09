En concierto

La iconica banda Journey se presenta hoy a las 8:30 de la noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como parte de su Freedom Tour. Los asistentes al concierto en el Choliseo esta noche revivirán recuerdos con canciones como Anyway You Want It y Don’t Stop Believin, entre otras. Boletos: Ticketera

Continúa en el Zorrilla

La exhibición Frida Kahlo: biografía inmersiva que se presenta en el Coliseo Pedrín Zorrilla de Hato Rey reinicia hoy y continuará hasta el 2 de octubre. Inf. Ticketera.com

Vuelve a escena

Tras la cancelación de las funciones del pasado fin de semana, regresa la comedia El juego del cab#8n al Centro de Bellas Artes de Caguas. Los boletos para la función pautada para el sábado 17 de septiembre, podrán utilizarse mañana, a las 2:00 p.m. La función que estaba programada para el domingo 18, se realizará hoy, a las 8:30 p.m.

Diversión en Miramar

El parque Inflalandia estará mañana y el domingo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en el horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Inflalandia lleva celebrándose con gran éxito desde hace 12 años y es el único parque inflable con aire acondicionado y máxima seguridad que se realiza en la isla. Es por lo que desde sus inicios se ha convertido en uno de los eventos preferidos de todas las familias puertorriqueñas. Boletos: Ticketera

Arriba el telón

El musical On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan, protagonizado por Denise Quiñones y Eddie Noel Rodríguez, junto a un elenco de primera, se presenta mañana a las 8:00 p.m. y el domingo a las 3:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos: Ticketera o en la boletería del CBA.

Para todos

La Ciudad de los Niños será este domingo, a partir de las 3:30 p.m. en el Paseo de las Artes de Caguas, con payasos, música y más. El evento forma parte de la iniciativa Domingueando en el Corazón Criollo.

¡A reír!

El Festival de la Comedia continúa mañana y el domingo en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón con Noche de Impro: Orden en la Sala, de Teatro Breve, mañana a las 8:30 p.m. El domingo se presentará el stand-up de Kiko Blade, No es Sudor, son lágrimas, a las 7:30 p.m. Boletos: prticket.com