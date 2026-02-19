Sully Díaz regresa a Puerto Rico para presentar su bohemia “Toda mujer” en la reapertura del Museo de los Próceres en Cabo Rojo, mañana a las 8:00 p.m.

“Estoy feliz por la oportunidad de presentarse en mi bella isla. Mi alma boricua se alborota, es nostalgia, es emoción, como si fuera una niña pequeña. Me siento agradecida a Dios de que aún el pueblo me dé tanto cariño. No lo doy por sentado”, manifestó una emocionada Sully Díaz sobre el compromiso.

La versatil artista, quien reside en la ciudad de Nueva York hace varios años, cantará acompañada del maestro del piano Cuqui Rodríguez y Daiza Félix en la percusión.

“Los temas que voy a interpretar van desde el bolero “corta vena”, hasta temas en portugués; incluiré además ‘Smile’ en inglés, de Charlie Chaplín. También jazz y rumba flamenca. Cada canción expresa una faceta distinta de universo de emociones de la mujer”, dijo.

Roberto Lemil Rivera, director del museo, expresó su satisfacción de contar con el talento de Sully Díaz esa noche.

“Para nosotros es un honor y orgullo que Sully Díaz sea la artista invitada de la reapertura de nuestro remodelado Museo de los Próceres Luis Ferré Aguayo, el cual nos vimos obligados a cerrar por los daños físicos que sufrió tras el paso del huracán María. Ella, además, será quien inicie el paseo de las estrellas que tenemos en una de las salas dedicada a los artistas puertorriqueños”, reveló.

La actividad es abierta al público general y libre de costo.