Carmen Nydia Velázquez y Víctor Alicea aseguran estar listos para arrancar carcajadas como “Susan” y “Epifanio” en su comedia teatral “Regresan a La Hamaca”, el sábado, 13 de junio a las 8:30 p.m. en Studio 58 de Guayama.

“El público va disfrutar la parodia de principio a fin. Vamos a recrear el cuento de cierre de la comedia ‘Amor en La Hamaca’, que estuvo en cartelera nueve años consecutivos en el café teatro El Josco de Santurce. Como nuestra participación gustó tanto y aún sigue vigente, sacamos nuestro cuento y lo estamos llevando de gira por distintos lugares”, manifestó Alicea.

El veterano comediante expuso en qué consiste la comedia: “La primera parte del show es un ‘stand up comedy’ con parodia y musicales bien simpáticos, para luego recrear el cuento de La Hamaca, cuyos recuerdos hacían llorar a las parejas que entraban a los moteles de Caguas cuando iban a vernos al teatro”, abundó.

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Con más de tres décadas como pareja de comediantes, “Susa” y “Epifanio” se han presentado en casi todos los escenarios de Puerto Rico y muchos del extranjero.

Su comedia pícara y con humor ha llevado alegría a toda la familia puertorriqueña que la disfruta tanto en el teatro como en televisión. Víctor Alicea reveló a qué se debe el éxito alcanzado.

“Imagínate, llevamos 38 años como pareja, ya estamos sincronizados. Nosotros tan solo de mirarnos improvisamos dentro del ‘stand up comedy’. El público disfruta además nuestras parodias políticas, Susa como PNP y yo Popular”, dijo al revelar que es uno de los pocos artistas en la Isla que ha vivido enteramente de su arte.

“Me siento bien agradecido de Dios y el Universo, porque son pocos los artistas que han vivido de esta carrera y yo sí, siempre he estado vigente y tengo taller. He trabajado en obras que han durado mucho tiempo. Además de los nueve años de ‘Amor en La Hamaca’ estuve dos años en ‘Pedro Navaja, el musical’, con Teatro del 60″, aseguró.

El carismático comediante, quien el pasado año celebró sus 45 años de carrera con la comedia dramática “Tengo la placa lista”, la cual dedicó a la comunidad transexual, adelantó el regreso de su personaje “Guille”.

“A petición popular regresa ‘El penthouse de Guille’. Se presentará en el mes de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Va a tener un código para el público que asista: tendrán que llevar gafas como las que usa Guille y al final se premiará la más original”.

Para reservaciones de “Regresan a La Hamaca” llame al (787) 397-2027.