La experiencia familiar única inspirada en la magia de la película “The Greatest Showman” y en el legado de P.T. Barnum “The Greatest Showman” llega con Symphony Circus Imagination al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.

Famma Events, compañía que por cuatro décadas ha presentado circus y eventos de sana diversión familiar en Puereto Rico presentará este evento por solo dos fines de semana, del jueves 23 al domingo 26 de julio y del 30 de julio al 2 de agosto. Se trata del escenario más mágico del verano que se haya presentando en el área oeste.

Symphony Circus Imagination es un espectáculo familiar diseñado para despertar la creatividad y la imaginación desde los más chiquitos hasta los grandes.

Artes de malabares, acrobacias que desafían la gravedad, el Globo del Peligro, coreografías y mucha más invitan a toda la familia a hacer una pausa, emocionarse, imaginar y crear recuerdos que durarán toda la vida.

Los boletos están disponibles Buyatix.