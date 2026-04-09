Cada temporada, los tinglares regresan a ese lugar donde nacieron para poner sus huevos. Sin embargo, en Puerto Rico, cada año encuentran su hábitat más vulnerable.

En ese contexto, el 18vo Festival del Tinglar, que se celebrará este sábado, es un espacio familiar que, además de entretener, sirve como espacio de concienciación en defensa de las costas del país, así como de la tortuga marina más grande del mundo.

Desde las 10:30 de la mañana, en la plaza pública de Luquillo, habrá actividades para todas las edades: música en vivo, artesanías, una mesa dedicada a la niñez, así como una parada temática.

PUBLICIDAD

Además, el componente educativo incluirá juegos multisensoriales y neuroeducativos, yoga, ejercicios de respiración, manualidades y un área de lectura al aire libre.

“Contar con estos espacios de encuentro también es una forma de resistencia y de esperanza… El Festival del Tinglar demuestra que proteger la naturaleza también significa proteger la cultura, la comunidad y la economía local”, sostuvo en declaraciones escritas la portavoz Adriana González.

Más de 30 años en defensa de la cultura

En ese cruce entre conciencia ambiental y cultura destaca la participación de Terraplén, una de las agrupaciones de plena más longevas en el país.

“El Festival va a la par con lo que somos: defender las cosas nuestras”, apuntó el director y fundador de la agrupación, José “Pipo” Reyes. “Somos pleneros de corazón. Amamos nuestra cultura, nuestros instrumentos y la forma de llevar el mensaje”.

De hecho, su nombre nació en 1996 como un homenaje a la tierra y a la plena.

Terraplén ( Suministrada )

Esa defensa de la cultura puertorriqueña ha sido uno de sus pilares desde el comienzo, cuando, a finales de los ochenta, eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y se juntaron para un talent show en la residencia Torre Norte, en Río Piedras. Desde entonces no han parado.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo ha construido una identidad que combina la fuerza de los panderos con la melodía del cuatro puertorriqueño y una sonora de trombones.

“Eso hace del sonido algo bien bonito y particular que la gente disfruta”, explicó el también artesano.

La presentación surge en un momento en el que Reyes ha notado un nuevo boom en la plena, que no veía desde los años sesenta.

PUBLICIDAD

“La plena es la más brava. Cuando la escuchamos, nos paramos y brincamos”, destacó. Entonces, “ver que la gente se entusiasma con la ejecución del pandero, se nota el cambio favorable. Antes la plena se escuchaba en las esquinas, en las protestas. Ahora, está llegando a otro nivel”.

La última vez que Terraplén subió al escenario del Festival del Tinglar fue en 2012. Así que el músico promete un espectáculo potente y enérgico con descargas de cuero, baile de bomba y una alternancia entre plena dura y plena cadencia.

La agrupación pondrá a bailar a los presentes con un repertorio variado, desde los clásicos que conforman su repertorio, con temas como “La colectora sigue viva”, “Piel morena”, “Tira para ‘lante” y “La trulla de plena”, así como versiones en homenaje a Mon Rivera.

Terraplén no solo se limita a la plena, también integra géneros como el seis, la bomba, el aguinaldo jíbaro, el son y la rumba.

Asimismo, el fundador adelantó que planifica varias presentaciones para celebrar sus “treinta y pico” de años de trayectoria en lugares que fueron de relevancia para los músicos.

A la tarima del Festival también subirán la Academia Musical Peña, Son de 3 Steel Band, Maremoto, Bombaé, Sol de Plena, Anthony Díaz y la clave perfecta y The Fellowship.