Nota del editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlas en calendario para visitarlas en algún momento.

---

Un mar de cucurbitáceos naranjas adornará la Antigua Central Azucarera este fin de semana en Canóvanas, cuando se celebre, por tercer año consecutivo, la Central Pumpkin Patch con música en vivo, venta de artesanía y la novena edición de la Agroferia 2025.

“Los predios del Antiguo Central Azucarero volverán a llenarse de vida, color y alegría para recibir a miles de familias de todo Puerto Rico”, anunció ayer, jueves, la alcaldesa Lornna Soto Villanueva en conferencia de prensa.

El evento, cuya entrada es libre de costo, comenzará este, viernes, de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. Continuará el sábado, día en el que se incluirá un horario especial para niños con autismo, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y el horario regular de 10:00 a.m. a 10:30 p.m. Luego, durante el domingo el horario será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

¿Qué se puede esperar?

La Central Pumpkin Patch, inspirada en las festividades estadounidenses que suelen celebrarse de cara a Halloween, incluirá machinas, la exhibición de animales de la finca y de aves exóticas, la exposición de más de 100 artesanos locales y charlas educativas sobre agricultura sostenible.

También, habrá decenas de estaciones para fotos en familia con las calabazas y estaciones con venta de comida.

El evento será amenizado por talentos como Milly Quezada, Limi-T 21, Frankie Ruiz Jr., El Trotamundos y Plenéalo, entre otros artistas.

“Estos tres días estarán cargados de cultura, tradición, educación, diversión y oportunidades. En esta edición, nuestros niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de un evento totalmente gratuito con una oferta amplia para toda la familia”, aseguró Soto Villanueva.

Es importante recordar que no se permitirán el acceso con neveritas ni armas de fuego.

El área de estacionamiento será el Hipódromo Camarero. De ahí, se ofrecerá transportación gratuita hasta el área del Pumpkin Patch.

“(Los) dos eventos (la Agroferia y el Pumpkin Patch) ya forman parte del corazón de Canóvanas y que, año tras año, se han consolidado como motores de desarrollo económico, agrícola, turístico para nuestro municipio”, subrayó la alcaldesa, quien estuvo acompañada del secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, y la secretaria del Trabajo, María Del Pilar Casanova.