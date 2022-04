Un café exquisito, catalogado consistentemente como uno de alta calidad, es el principal protagonista de Café Lucero Restaurant, un espacio gastronómico en la Playa de Ponce donde se puede degustar este producto cultivado en el mismo suelo ponceño.

Su propietaria, Lucemy Velázquez, afirma que el concepto de crear el restaurante- que sirve brunch todos los días, además de comida puertorriqueña e internacional-, nace principalmente por el interés de ofrecer al público el café que cultivan en la Finca Lucero.

“Nosotros somos productores. Entiendo que somos el único café que se produce en Ponce. Tenemos una marca de café que se llama Café Lucero y tenemos una finca en Ponce que también se llama Finca Lucero y nosotros hacemos todo, desde la siembra hasta el producto final. Y, obviamente, buscando un outlet para ese producto, se crea el concepto de Café Lucero Restaurant”, explicó Velázquez, quien inauguró su restaurante en el 2014, pero ya desde agosto 2017 se mudaron a la Playa en Ponce.

PUBLICIDAD

Según la dueña del concepto, el café que venden a sus comensales es cultivado con los más altos estándares. Ella misma realiza el control de calidad porque cuenta con expertise en el área, gracias a que es catadora certificada, certificadora y entrenadora de baristas, además de juez internacional en el área de café.

“Es un café que le damos un tueste mediano oscuro para cumplir con el perfil de la mayoría del gusto puertorriqueño y diría que tiene unas notas intensas a chocolate, a caramelo y unas notas cítricas que son bastante particulares. El café que vendemos es de alta calidad. Esos que se llaman de alta calidad o cafés especiales son café que van a una cata, como hacen con los vinos, y te dan una puntuación de 0 a 100; se consideran de alta calidad los que catan 80 puntos o más. Los mejores cafés del mundo catan 85 o más. Nosotros catamos 85 o más consistentemente porque tenemos un control de calidad bien estricto en la finca”, aseguró.

Velázquez dio vida al concepto del restaurante donde sirven brunch, comida y bebidas.

Café Lucero Restaurant sirve brunch todos los días, aunque el protagonista principal de la mesa sigue siendo el café. ( Suministrada )

“Lo primero que la gente te pide es el café porque, claro, lo primero es el café. Pero, puedes venir un sábado a las 9:00 de la mañana y te puedes tomar una mimosa o una champaña. Ahora mismo estamos relanzando una serie de bebidas de café, te puedes tomar un Expresso Martini, un Latte de Martini, un Whisky Mocha Vegano o un Dirty Chai Martini, que no es muy común por ahí. También tenemos el flancito de café de nosotros que es el mejor que se van a encontrar. Nosotros tratamos de que todo se pueda enfocar en el café. No quiere decir que no vendemos otras cosas, pero aquí que se haga el café primero”, indicó la propietaria, quien añadió que el espacio cuenta con un salón de actividades con capacidad para hasta 100 personas.

Uno de los más pedidos es el flan. ( Suministrada )

Café Lucero ubica en la calle Salmón #44 en la Playa de Ponce y opera de miércoles a lunes (lunes, miércoles y jueves 10:00 a.m. - 5:00 p.m.; viernes 10:00 a.m.- 8:00 p.m.; sábados 9:00 a.m.- 8:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.). Para más información, puedes buscarlos en Facebook e Instagram como Café Lucero Restaurant.