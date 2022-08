Una escapada lejos del estrés de la vida y con una buena taza de café en mano es la combinación perfecta y una de las gratas experiencias que puedes encontrar en el Parador y Restaurante El Buen Café, en Hatillo.

Las hospedería combina con la oferta gastronómica de su restaurante, que va desde lo más simple y sabroso de su cafetería hasta un menú a la carta.

El Parador Buen Café cuenta con 50 habitaciones, una piscina, cuatro salones para reuniones y actividades sociales, además de contar con su cafetería y restaurante.

La historia de esta hospedería se originó en la década del ‘80 cuando Héctor Martínez era dueño del restaurante El Gran Café, en Arecibo, y decidió mover sus operaciones al pueblo de Hatillo.

PUBLICIDAD

“El Gran Café fue un restaurante bien famoso de muchos años, pero llegó un momento en que compré un solar y construí donde está el restaurante ahora mismo que es en Hatillo, en la salida del expreso de San Juan hacia Arecibo hacia la carretera #2. Entonces, en el 1995 hice las primeras 20 habitaciones al frente e hice un salón de reuniones en la parte de abajo”, recordó el propietario del parador que inauguró en el 1996.

“Cuando vi que me iba bastante bien en el área de al frente, entonces en los altos del restaurante hice 14 habitaciones más, le hice su piscina donde están las primeras 20 habitaciones y compré cuatro casitas que le siguen y las convertí en 16 habitaciones más. Ahora tengo 50 habitaciones en total y todo fue a base de préstamos y 20 mil sacrificios. Trabajando duro que es lo que he hecho. Ahora mismo tengo 83 años y voy para 84 y sigo trabajando porque me encanta lo que hago”, confesó Martínez.

Héctor Martínez, fundador y dueño. ( WANDA LIZ VEGA )

Para el propietario, una de las experiencias que la gente más disfruta en su local es degustar su sabroso café colaʾo.

“Tengo café expreso y el colaʾo, pero el 95% que se vende es el colaʾo porque lo preparamos de una manera fuerte. Usamos leche de vaca y la greca. Así que siempre queda igual, es constante el sabor y yo soy bien celoso con eso. No dejo a nadie, que no sepa colar bien el café, sino lo hago yo mismo”, confesó el octogenario.

PUBLICIDAD

En cuanto a la experiencia culinaria, el Restaurante El Buen Café ofrece desde comida criolla lista para recoger al momento, así como también el menú a la carta de su restaurante, reconocido por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) como un mesón gastronómico.

Área de la piscina. ( WANDA LIZ VEGA )

“La cocina no falla. A mí nadie se me queja de la comida. Todos los días hacemos arroz con pollo, hacemos habichuelas, carne mechada, hacemos un filete de pescado bien bueno,

hacemos sopa de pollo y de plátano, hacemos arroz mamposteado, el mejor de Puerto Rico. El menú es variado”, mencionó Martínez, quien añadió que su cafetería y restaurante operan todos los días en horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., excepto viernes y sábado que cierran a las 11:00 p.m., ya que cuentan con música en vivo.

“Cerramos un poco más tarde esos días porque tengo un guitarrista y quienes deseen cantar, él les acompaña”, apuntó.

“Este hotel y restaurante está ubicado a cinco minutos de la playa La Sardinera, que es playa muy popular porque tiene un rompeolas natural y no tiene peligro para los niños. Eso queda a ‘walking distance’ del parador, se puede ir a pie a esa playa. También están cerca las Cavernas de Camuy, el Observatorio de Arecibo, tiene muchas atracciones cerca. Es un sitio para pasarla bien”, afirmó el dueño, quien labora en la hospedería junto con varios miembros de su familia.

“Nosotros somos familia, atendiendo familias. Tres de mis nietos trabajan en el parador conmigo y nuestra meta es que nuestros huéspedes la pasen bien y se lleven una gran experiencia”, concluyó.