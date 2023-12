El maestro Willie Rosario y su orquesta, esa que deleita y se entrega por entero al bailador, tendrán un mes de diciembre activo, tanto local como a nivel internacional, y según aseguró el famoso timbalero, el público salsero podrá ver que todavía hay Mr. Afinque para buen rato.

Nacido en Coamo y forjado musicalmente como director de orquesta en Nueva York, Rosario estará amenizando este sábado 2 de diciembre el Encendido Navideño en la Plaza de Recreo Rey San Fernando III en el municipio de Carolina, una actividad que dará inicio a las cinco de la tarde y contará además con la participación de la Orquesta de Conciertos de Carolina que dirige el maestro Quique Talavera, que acompañará al cantante y compositor José Nogueras. También tendrá participación artística, Andy Montañez.

La orquesta de Willie Rosario será el plato fuerte de la velada y su director fue enfático en que el público salsero podrá disfrutar de todos lo grandes éxitos y temas icónicos de su famosa agrupación.

“Estaremos tocando con la orquesta completa, tocando los números que el pueblo salsero me pida y otros que también tocaremos, aunque no me los pidan. Esta actividad navideña siempre ha sido un éxito en Carolina y esperamos que esta vez nuevamente lo sea, y que el público pueda disfrutar en grande. Esa es la invitación”, dijo Rosario, quien cumplirá 100 años en mayo del 2024.

Bueno, yo siempre digo que la edad es un número, pero la gente se pasa recordándome que cumpliré los 100 años, pues vamos pa’ encima a cumplir 100 años, no hay ningún problema” - Willie Rosario

Temas como “De Barrio Obrero a la 15″, “Lluvia”, “Mi amigo el payaso”, “El timbal de Carlitos”, “Esa que yo conocí”, “Ojalá que te vaya bonito”, “Físico”, “Anuncio clasificado”, entre otras, son parte del selecto repertorio de la orquesta de Willie Rosario.

El veterano director musical, por cuya orquesta han pasado cantantes de alto nivel como Chamaco Rivera, Junior Toledo, Guillo Rivera, Bobby Concepción, Primi Cruz, Tony Vega y Gilberto Santa Rosa, entre algunos, dijo que hoy día su orquesta cuenta con tres jóvenes cantantes, muy talentosos, que dominan muy bien los temas icónicos de la agrupación.

“Ya verán que bien lo hacen estos cantantes con nuestro repertorio. Son José de Jesús, Eric Robles y José ‘Machete’ Díaz. Los que asistan a Carolina podrán apreciarlo”, sostuvo Rosario, quien destacó que tan pronto pasen lo días festivos enfocará en montar nuevos temas para su orquesta.

“Vamos a pasar estos días tranquilos, pero próximamente vamos a hacer cosas nuevas”.

Rosario y su orquesta estarán activos el fin de semana del 8-10 de este mes en las Fiestas Patronales de Vega Alta, en donde compartirán tarima con La Sonora Ponceña, el merenguero Toño Rosario, Grupomanía y Yomo.

El 11 de diciembre tocarán en una actividad privada en Guaynabo, luego estarán en el baile del 25 de diciembre en el Hotel Sheraton en San Juan, y finalmente tocarán en el festival de La Feria de Cali, en Colombia, la última semana de diciembre.

“Tenemos trabajo, no es el mismo Willie Rosario de los finales de 70 y el 80, ahora lo estamos cogiendo con calma, pero lo cierto es que hay que trabajar”, sostuvo.