De servir al país y a quienes se comprometen a protegerlo, ahora viene a mostrar su vocación desde la plataforma de la belleza.

Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, ya se encuentra trabajando fuerte no sólo para conquistar la codiciada sexta corona para la Isla, sino para recibir a las beldades de distintas partes del mundo que pisarán la Isla del Encanto para la edición 75 del concurso internacional.

Y más allá del compromiso de poner el nombre de su patria en alto con sus tacones y corona puestas, la pepiniana aseguró que ese deber por el servicio no le quita el ánimo por divertirse, disfrutar de los procesos y mostrarse en su versión más auténtica.

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Pero, más allá de lo que hemos conocido de ella desde que ganó la corona, qué sabemos de nuestra representante en una de las competencias de belleza más importantes del planeta. ¿Qué la hace distinta? ¿Cuándo cumple años? ¿Cuál es su comida favorita?

Primera Hora te trae cinco cosas poco conocidas que Barreto compartió con nosotros.

Es extremadamente extrovertida

Jennifer aseguró por naturaleza que le encanta socializar y que no tiene miedo alguno a mostrarlo.

“Creo que si hay algo más arriba de extrovertida, ahí estoy yo. Y muchas veces las personas piensan que es porque estoy en este campo y me emocioné, pero no, soy así en mi diario vivir, esta realmente soy yo”, afirmó la beldad de 27 años.

Cumpleaños compartido

La actual Miss Universe Puerto Rico reveló que es una sagitariana que cumple el 17 de diciembre, enfatizando que comparte el mismo día de nacimiento que una reina universal.

“Cumplo el mismo día de Oxana Fedorova, que de hecho fue la última reina en ganar Miss Universe aquí, en Puerto Rico”, sostuvo la reina.

El voleibol fue su sueño

Jennifer compartió que llegó a practicar el voleibol desde los 6 años, incluso compartió que aspiraba a que fuera su profesión. No obstante, el destino dictaminó otro rumbo.

“No logré jugar con la selección nacional de Puerto Rico porque me lastimé el hombro derecho y tengo una cirugía. Por eso no pude continuar mi carrera en el voleibol”, indicó.

Su amor por la crianza de su abuelo

La mujer reveló que su crianza fue muy especial por haber crecido en una casa contigua a la de sus abuelos.

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“Mi abuelo paterno nos crió a nosotras desde pequeñas. O sea, mis papás estuvieron muy presentes, pero eran muy trabajadores”, dijo al asegurar que el patriarca fue parte fundamental en toda su crianza.

Sin embargo, reveló que no pudo disfrutarlo cuanto quiso pues su abuelo falleció cuando ella tenía 16 años.

Amante de los tostones

Es amante de la comida criolla y de ésta, si hay algo que podría comer por cantidades son los tostones.

“¡Yo vivo por los tostones! Me encantaría que mi traje típico fuera de tostones, salir con un tostón gigante atrás, agarrando un potecito de adobo...”, dijo riendo en son vacilón.

Pero, ¿tostones de plátano o de pana?

La respuesta no se hace esperar: “No, tostones de pana no. ¡Los tostones de plátano son otra cosa! Son lo que nos distingue”, apuntaló.