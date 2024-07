Si algo motivaría a la conductora Aleyda Ortiz Casanova (36) a regresar a un formato de reality show sería que esté al frente de la conducción del proyecto. De otra forma, entiende que ya cumplió su propósito en ese tipo de competencia.

Ahora sus aspiraciones son otras, no obstante en su deseo de convertirse en la figura central de un programa de televisión no descartaría que fuera uno de telerrealidad, pues reconoce que “Nuestra belleza latina” fue la plataforma que la encaminó hacia su destino profesional.

“Si me dices ahora, con lo que he recorrido, es muy difícil que acepte un proyecto como un reality si el fin es el mismo”, dijo. “Pienso que es una experiencia que te marca para el resto de tu vida, pero es muy difícil. Le doy gracias a Dios que lo hice cuando estaba joven, que estaba soltera, tenía tiempo para involucrarme en esas cosas. Ahora me siento madura. Siento que la Aleyda de hace 10 años ya no es la misma Aleyda. Tengo otras prioridades y la vida cambió para mí”.

Su triunfo en la edición del 2014 de “Nuestra belleza latina” la colocó de inmediato en la programación de la cadena Univisión como modelo del terminado programa “Sábado gigante”, que el presentador chileno Mario Kreutzberger, Don Francisco, condujo por cerca de cinco décadas. El sentido de familiaridad que observó en ese núcleo de trabajo es lo que quisiera para ella.

“Yo viví una familia en ‘Sábado gigante’ y para mí, Mario, Don Francisco, siempre fue esa figura a seguir, no solamente por su talento, porque el hombre era grandioso como conductor, sino porque vi adentro lo que él hacía para muchas otras familias. Mario era la cara, pero de ahí comía mucha gente. Entonces, ese sentimiento de crear una familia en un programa es mi mayor aspiración e inspiración”, compartió la puertorriqueña.

Me encantaría también que fuera algo relacionado con los reality shows, porque yo nací de uno. Creo en los reality shows, creo también en los programas que involucran a la audiencia. No sé si es porque de ahí nací. Eso en ‘Sábado gigante’ era muy importante en el programa y pienso que hace falta en la televisión hispana, a mí me hace falta, un programa que dé alas a los sueños, como me lo dieron a mí” - Aleyda Ortiz, presentadora de Telemundo

La conductora en temas de entretenimiento y estilos de vida se unió a los talentos de la cadena Telemundo en el 2022, donde ha participado de programas, como “La mesa caliente” y “En casa con Telemundo”.

Confesó que todavía no tiene un proyecto concreto que tenga su firma como conductora, pero es una aspiración que espera concretizar durante la próxima década. Para entonces probablemente también haya logrado realizar otro anhelo muy personal: convertirse en madre.

Aplaude los cambios que se están dando en los certámenes de belleza. ( Suministrada )

Su matrimonio con el asesor en finanzas Ricardo Casanova alcanzó la madurez y estabilidad que ambos buscaban, por lo que está lista para evolucionar como familia.

“Nunca he tenido duda de que quiero ser mamá. Han pasado ya cinco años de mi matrimonio, desde que nos casamos, y por primera vez estoy sintiendo, ‘Ok, ya creo que sí', porque también es otro sueño y estoy lista para este sueño”, manifestó. “Le dije a mi esposo, ‘prepárate, porque ya estoy para esto’”. sostuvo.

A 10 años de coronarse

Aleyda Ortiz Casanova entró a “Nuestra belleza latina” decidida a abrirse paso en la televisión y lo logró. Reconoce que los certámenes de belleza son un “trampolín” siempre y cuando las participantes tengan un objetivo claro por perseguir.

“Tú no entras a un certamen de belleza para hacerte famosa. Puedes hacerlo como prueba, como trampolín a algo que te guste, pero no significa que participar en un certamen de belleza te da éxito”, opinó.

La gente sueña con sueños ajenos. No porque a alguien le haya ido bien en un certamen de belleza, o porque alguien se hizo exitoso a través de un certamen de belleza, esa es la forma de. No estoy de acuerdo cuando quieres imitar, cuando quieres seguir un patrón, de eso no existe un patrón. La gente que es exitosa es la que rompe el molde” - Aleyda Ortiz Casanova, Nuestra belleza latina 2014

Los certámenes de belleza están en plena transformación. En la actualidad, las reglas dan apertura a la diversidad de mujeres. Ya se han visto mujeres trans entre las participantes y en adelante serán más las mujeres que son madres, o están casadas o divorciadas. También mayores de 28 años, que hasta hace poco era el límite de edad en el concurso Miss Universe, por ejemplo.

“Siempre he sido competitiva y digo que si voy a entrar en una competencia tiene que ser para medirme en los más altos estándares y eso es para mí lo que representa Miss Universo. La plataforma de Miss Universo es la de los los más altos estándares en términos de belleza. No hay un certamen con mayor prestigio, ni con mayor exposición. Entonces, la plataforma tiene que representar lo que está pasando en el mundo”, puntualizó.