La ex Miss Universe, Alicia Machado, volvió a ocupar titulares luego de expresar públicamente su respaldo a Fátima Bosch y haber realizado fuertes declaraciones contra dos exreinas venezolanas.

Machado criticó la entrevista que Bosch recibió el domingo en Pica y se Extiende (Telemundo), conducida por el boricua Carlos Adyan y la dominicana Lourdes Stephen, lo que provocó que la artista cancelara el resto de sus compromisos con la cadena para esta semana.

En un “live” transmitido en redes sociales, Machado, conocida por su estilo frontal, emitió varias opiniones que generaron debate.

PUBLICIDAD

Entre ellas, mencionó que dos exreinas de belleza venezolanas habrían sido “damas de compañía”.

“Como yo no le vi el cu.. al viejo, como yo sí no fui dama de compañía, como las dos últimas Miss Universo que hemos tenido venezolanas, que eran damas de compañía del señor (se infiere que Donald Trump)… Yo también hubiera terminado fanática religiosa”, señaló a controverial exreina.

“Si yo hubiera andado de nal&@ de Trump y de damita de compañía, yo también hubiera terminado loca, hubiera terminado como fanática religiosa… ‘Jesús está en mi corazón’… y rezando todo el día, porque hay que tener estómago para haber sido dama de compañía del señor, siguió diciendo.

En ese momento, Machado no mencionó nombres de la exreinas por lo que provocó especulaciones.

Más adelante, ante el revuelo, la empresaria acudió al programa de Javier Ceriani para ofrecer una entrevista donde afirmó querer “aclararlo todo”.

Las declaraciones, lejos de bajar el tono de la polémica, lo intensificaron y confirmó que sí se refería a Mendoza y Gabriela Isler, Miss Universe 2008 y 2013, respectivamente.

Uno de los momentos más llamativos de su conversación con Ceriani fue el relato de un supuesto encuentro con Mendoza en 2016, cuando ambas participaron en un espacio televisivo de Telemundo sobre la situación política de Venezuela. Según Machado, coincidió con Mendoza en un pasillo y, al acercarse para saludarla, recibió una reacción inesperada.

La ex Miss Universo afirmó que Mendoza la habría increpado por su apoyo a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, frente a la campaña presidencial de Donald Trump.

PUBLICIDAD

“Me dice que cómo se me ocurre, que el señor Trump era prácticamente un mesías”, aseguró Machado, antes de subrayar que sus opiniones sobre otras figuras “no surgen de la nada”.

Durante la entrevista, Machado lanzó otras afirmaciones controvertidas sobre la trayectoria y vida personal de Mendoza, actualmente vinculada a comunidades religiosas.

Sobre Isler dijo que un magnate ruso le compró la corona en 2013.

¿Cuánto fue que pagó el ruso para que ganara? Que le pregunten", soltó

Al momento ni Mendoza, ni Isler se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones.

https://www.tiktok.com/@leon_centteno/video/7582039342705708309?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Machado concluyó su intervención señalando que la división política venezolana también se refleja en el mundo de las exreinas de belleza, diferenciando entre lo que ella llamó “la vieja guardia” y las reinas más recientes.

La polémica continúa generando reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambas figuras públicas debaten sobre el trasfondo de estas tensiones y la veracidad de las acusaciones. Si deseas, puedo preparar un titular y un bajante para esta nota.