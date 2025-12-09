La más reciente aparición pública de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, terminó en un momento de tensión televisada.

La reina mexicana abandonó una entrevista en vivo luego de mostrarse incómoda ante preguntas relacionadas con las controversias que rodean su coronación, incluidas las investigaciones internas del certamen y la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Bosch fue invitada el domingo al programa Pica y se extiende de Telemundo, conducido por Lourdes Stephen y Carlos Adyan. Desde el arranque, los presentadores tocaron directamente los señalamientos que han marcado las últimas semanas en la organización y los cuestionamientos sobre la elección de la mexicana, lo que rápidamente generó tensión en el estudio.

El punto de quiebre llegó cuando Carlos Adyan hizo referencia a las críticas sobre el acceso a visas de las concursantes.“¿Qué les dirías a las chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, preguntó.

Bosch respondió que desconocía los detalles de las reglas, pero sostuvo que todas deberían tener las mismas oportunidades:“Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

La tensión aumentó cuando Lourdes Stephen preguntó si habría competido aun sabiendo de las polémicas que surgirían después, incluyendo la congelación de cuentas bancarias del presidente del certamen.“Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres”, respondió Bosch, lamentando que la atención se enfoque en controversias y no en su labor social. “Vivimos en una sociedad donde molesta ver a una mujer brillar”.

El momento más delicado llegó cuando Adyan preguntó por la demanda por difamación radicada por Nawat Itsaragrisil.“Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”, dijo Bosch ante las cámaras.

No obstante, luego del corte, Adyan reveló que la reina le ofreció otra versión tras bastidores: “Me comentó que su papá ya estaba al tanto y manejando la situación legal. Es decir, sabe que la demanda existe”.

Previo al corte comercial, los conductores habían anunciado que Bosch permanecería durante el resto del programa e incluso que estaría presente en otros espacios de entretenimiento de Telemundo durante la semana.

Pero al regresar de la pausa, Adyan informó que la mexicana había abandonado el estudio y cancelado toda su agenda con la cadena sin ofrecer razones.

Más tarde, en En Casa con Telemundo, el conductor añadió:“Resaltamos su labor y la de la organización con el empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si tiene algún problema respondiendo. Por eso decidió abandonar los programas”.