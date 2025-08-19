Alicia Machado habló sobre la relación extramarital que tuvo con Ricardo Arjona cuando ella tenía unos 20 años y él casi 40. La Miss Universo 1996 se defendió de las críticas y respondió: “El casado era él, no yo”.

Durante una entrevista con podcast Chingonamente, de la coach de vida Adriana Gallardo, la actriz se desahogó: “Sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Y el que prometía, y el que me tenía ahí, era él”, dijo.

De acuerdo a sus palabras, el artista guatemalteco no la dejaba ir: “Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía", contó.

PUBLICIDAD

La exmodelo se molestó al ser ella la única juzgada por la gente: “No se hace viral porque haya sido una historia bonita de amor, sino para ver cómo desprestigian a la Machado”.

Agregó: “”¿Por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar".

La historia entre la actriz y el intérprete de “Como duele” duró unos nueve años mientras él estaba casado con su exesposa Leslie Torres.

Anteriormente, la actriz de “Amor sin maquillaje”, había hablado en otras entrevistas sobre la relación con Arjona, sin embargo, el cantautor siempre lo ha negado.

“El señor de las cuatro décadas... fue mi primer gran amor: Tenía apenas 20 años cuando lo conocí en Viña del Mar. Él, Ricardo Arjona, tenía 36 y ya era una estrella. Yo solo era una joven soñadora, sin imaginar que me enamoraría del hombre que, por años, me haría vivir una historia marcada por el silencio,” dijo Alicia en Top Chef Vip 3.

“En ese entonces, él tenía una relación con Leslie Torres, la madre de sus hijos Ricardo y Adria, pero me aseguraba que su vínculo estaba roto, que solo era cuestión de tiempo. Le creí. Nos veíamos a escondidas, entre viajes, hoteles y promesas. Me acostumbré a esperarlo, a ocultar mis sentimientos, a vivir un amor sin cumpleaños ni fotos compartidas. Y lo peor: creí que eso era amor”, expresó en esa ocasión.