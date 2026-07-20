La Organización Universal Woman Puerto Rico anunció con orgullo la coronación de Amanda Ayala como Universal Woman Puerto Rico 2026, convirtiéndose en la mujer que representará oficialmente a la Isla en la próxima edición del certamen Universal Woman, que se celebrará en Camboya del 29 de septiembre al 12 de octubre.

Con una destacada trayectoria profesional en el campo de la salud y más de una década de experiencia en la industria de la moda y los certámenes de belleza, Amanda Ayala representa el perfil de una mujer preparada, íntegra, líder y comprometida con el servicio a los demás.

Su historia refleja la unión entre la ciencia, la belleza y el propósito. Inspirada desde temprana edad por el ejemplo de su padre, médico de profesión, desarrolló una profunda vocación por promover el bienestar, la prevención y la salud de las comunidades.

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Posee un bachillerato en Ciencias Biomédicas y una maestría en Salud Pública con concentración en Salud Internacional. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Estratégico de Clínica Yagüez, donde impulsa proyectos enfocados en fortalecer los servicios de salud y generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera como modelo, representando a Puerto Rico en importantes escenarios nacionales e internacionales. Su disciplina, perseverancia y preparación la han llevado a consolidarse como una mujer capaz de utilizar la plataforma de los certámenes para promover causas de impacto social.

Más allá de la pasarela, Amanda mantiene un firme compromiso con iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente, el bienestar animal, la educación y el desarrollo comunitario. Para ella, el verdadero liderazgo se demuestra a través del servicio y la capacidad de inspirar cambios positivos.

“Recibo esta oportunidad con profunda gratitud y con el compromiso de representar a Puerto Rico con excelencia, autenticidad y propósito. Quiero demostrar que la belleza encuentra su mayor valor cuando está acompañada de educación, empatía y servicio”, expresó tras recibir la corona.

Con esta designación, Amanda inicia oficialmente su preparación rumbo al certamen internacional, al que llevará el nombre de Puerto Rico con orgullo, proyectando la fortaleza, la inteligencia y la sensibilidad de la mujer puertorriqueña ante el mundo.