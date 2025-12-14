Anapaula Quintero Vega será la delegada de Puerto Rico en la undécima edición del Certamen Miss Progress International. La soberana recibirá la corona por parte de Valerie Green Almonte, quien representó a Puerto Rico este año. El evento se celebrará del 29 de mayo al 7 de junio de 2026 en la región de Puglia, Italia.

Anapaula, natural de Camuy, es modelo y atleta. Cursa su primer año universitario en ciencias en biología de la Universidad Interamericana Recinto de Aguadilla.

“Miss Progress International 2026 es reconocido mundialmente como el único evento que combina una experiencia completamente all-‘inclusive’ para las delegadas y sus equipos de trabajo. Hospedaje, comidas, traslados, excursiones y actividades exclusivas forman parte de un programa diseñado para ofrecer una vivencia cultural y personal inolvidable en el corazón del sur de Italia”, según afirma el comunicado de prensa, que revela que la entrega de la corona a Quintero Vega se dará bajo la dirección nacional de Puerto Rican Royalty, Inc.

La intención del certamen es “empoderar a la mujer a través de proyectos dedicados a la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. Más allá de la pasarela, Miss Progress International promueve iniciativas con impacto real, convirtiéndose en una plataforma internacional que celebra el compromiso social y la acción comunitaria”, agrega el escrito.

Este sera el tercer año en que Puerto Rico enrviará a una delegada. El evento local se da bajo el auspicio de la Associazione Culturale “In Progress”.