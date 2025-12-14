Stephany Abasali, representante de Venezuela en el Miss Universo y segunda finalista en el certamen de belleza, habló sobre su relación con la Organización Miss Venezuela y su directivos, la cual estuvo marcada por algunos problemas.

En una reciente entrevista con el programa de El Gordo y la Flaca, la reina de belleza venezolana, quien hace poco entregó su corona de Miss Venezuela a su sucesora Clara Vegas Goetz, contó que su relación con Nina Sicilia, presidenta de la Organización Miss Venezuela, no era la mejor.

“Hubo momentos en los cuales no existía el respeto, la educación ni la empatía. Puedo nombrar varias ocasiones en las que pasó. Fue algo muy desafortunado porque es algo que no solo me ha pasado a mí, sino a reinas pasadas y hasta al mismo staff”, reveló Abasali.

La Miss Universo Venezuela 2024 destacó que Sicilia no ha desempeñado un buen rol como presidenta del Miss Venezuela.

“Esta posición de presidencia no supo manejar muy bien ese lugar de autoridad, en el que se supone debe estar presente la educación, el respeto y ser modelo a seguir”, dijo Abasali, quien confesó irse al Miss Universo estando “bloqueada por la Organización Miss Venezuela”.

Las declaraciones de Stephany Abasali llegan luego de que algunos de sus seguidores en redes sociales se quejaran de que no se le hizo un homenaje durante la gala del Miss Venezuela, el pasado 4 de diciembre, ni se le permitió dar unas palabras durante la ceremonia.

En el programa, la reina de belleza también fue cuestionada sobre el consejo que le daría a Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien ha sido blanco de críticas tras su coronación marcada por las polémicas.

“El que no la debe no la tema. Creo que es un consejo que debería de encargarse de darle la misma Organización Miss Universo. No estoy en la posición de decir lo que deba hacer”, dijo sobre la situación de la actual Miss Universo, quien hace poco abandonó una entrevista con Telemundo al ser cuestionada sobre las polémicas que han marcado su coronación.

Abasali también fue consultada sobre el Premio Nobel de la Paz que recibió la líder de la oposición Venezolana, María Corina Machado. La reina de belleza venezolana celebró este logro.

“Es un orgullo que otra venezolana haya logrado esto, haya sido recibido este reconocimiento tan importante. Sé que en corazón de todos los venezolanos la celebramos, así como lo hicieron conmigo. Es algo que apreciamos por este premio tan importante. Le doy mi respeto y mis felicitaciones porque para lograr esto hay trabajar por ello, soñarlo y lograrlo con toda la disciplina”, dijo Abasali para cerrar la entrevista.