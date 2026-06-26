¡Ya estamos más cerca!

Ocho reinas lograron dominar la pasarela y obtienen su pase al primer cuadro de finalistas de la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2026.

Luego de un imponente desfile de traje de baño, así como una elegante presentación en traje de gala, el panel de jurado eligió a las concursantes que continúan en la aspiración a ser la anfitriona de la proclamada “Edición Diamante” del concurso internacional, que tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Estas fueron las participantes que pasaron a la siguiente ronda:

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Aguas Buenas – Vivianie Díaz Arroyo

Aibonito – Nicole Marie Colón Rivera

Añasco – Chelsey García Agrón

San Sebastián - Jennifer Barreto

Utuado - Krystal Lorene González Del Valle

Salinas – Natalia Molina Colón

Orocovis – Ariana Pagán González

Arroyo – Génesis Mary Dávila Pérez

Las reinas que permanecieron en las Top 15 fueron Juana Díaz (Anaís Torres Colls), Coamo (Mayra Alejandra Núñez Soto), Caguas (Fabiola Esther Medina Soltero), Manatí (Kiashalee Ruiz Maldonado), Toa Baja (Vicky Carbonell Cuevas), Dorado (Winedly Lugo Lind) y Carolina (Yamirelis Carrasquillo Fernández).

Ahora las reinas finalistas volverán al esceario para mostrar su dominio en oratoria e improvisación en la sección de preguntas del jurado.

El panel está compuesto por la emperesaria y dueña de D’Royal Brides, Damaris Díaz, la periodista Astrid Rivera, el cirujano plástico Orlando Cañizares, la telerreportera de NotiCentro y presidenta del jurado, Sylvia Verónica Camacho, la primerísima actriz y producta Ángela Meyer, el empresario y diseñador Emilio Olabarrieta, y la cantautora puertorriqueña Olga Tañón.

Revolú de producción

La gala final arrancó bien con una presentación imponente de las 35 delegadas en vestidos de lentejuelas plateados, rindiendo honor a la edición 75, del concurso de belleza internacional que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este noviembre, todo junto a la saliente Miss Universe Puerto Rico, Zashely Nicole Alicea Rivera.

Pero la producción falló durante el desfile de traje de baño al traer al merenguero Elvis a interpretar canciones “Tu Sonrisa” y “Me Mataron”, lque dificultó apreciar a las reinas lucir su condición física y seguridad desde la pantalla chica.

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Otro elemento que complicó el segmento fueron los efectos visuales, que terminaron opacando a las beldades que buscaron darlo todo en la pasarela.

El animador y comunicador José Santana, quien sorprendió al llegar junto a la entonces Miss Puerto Rico, Viviana Ortiz Pastrana, tuvieron la encomienda de animar el concurso internacional desde la “Ciudad Criolla”, su más reciente sede, y pese a las pausas extensas, particularmente al llamar a las concursantes que clasificaban a las siguientes rondas, y la falta de fluidez en el libreto, el dúo logró llevar el certamen en orden.

Otros presentadores que se destacaron fueron Bryan Villarini y Catherine Paola Castro, quienes se encargaron de ofrecer detalles adicionales de la competencia, así como entrevistas algo extensas con otros artistas invitados, como Ken-Y.

Pendientes a Primera Hora para los avances de la competencia.