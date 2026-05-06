Una exreina de belleza fue arrestada en Indonesia tras hacerse pasar por cirujana plástica por cinco años, durante los cuales habría realizado varios procesos quirúrgicos a pesar de no tener ninguna preparación o autorización para ejercer la medicina.

El periódico El Tiempo identificó a la modelo -a la que se le atribuye haberle provocado lesiones graves a unas 15 personas que fueron víctimas de sus procedimientos-como Jenny Rahmadi Fitri, exparticipante del certamen Puteri Indonesia.

Según Radar Online, Fitri operaba la clínicia Aruana Beatuy Aesthetic, donde practicaba procedimientos estéticos y se identificaba como especialista. Según las autoridades indonesas, la exreina de belleza ofrecía atractivos descuentos a sus clientes, los que se sometían a las intervenciones que les realizaba sin saber que la mujer no contaba con el entrenamiento necesario para realizar esos procedimientos.

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Una de sus pacientes reveló que sufrió hemorragias severas e infecciones tras someterse a una cirugía de estiramiento facial realizada por Fitri. Los grandes descuentos que ofrecía la ex finalista de Puteri Indonesia tuvieron un alto costo para la paciente, que va más allá de los gastos médicos que le provocaron las secuelas de la intervención realizada.

“La víctima sufrió heridas graves e hinchazón, que requirieron tratamiento y cirugías adicionales en varios centros de salud de Batam”, informó Ade Kuncoro, director del departamento de investigación de la Policía de Riau. “Quedó permanentemente desfigurada”, revelaron las autoridades, que explicaron que aunque la paciente se encuentra fuera de peligro, resultó con cicatrices que impiden el crecimiento de cabello en algunas partes de su cuero cabelludo.

Aunque la Policía ha identificado al menos 15 pacientes que sufrieron lesiones a manos de la “pseudo cirujana”, no descartan que surjan más víctimas a medida que avance la investigación. Entre las denuncias más frecuentes se mencionan traumas psicológicos, desfiguración y secuelas permanentes.

Fitri permanece bajo custodia de las autoridades mientras sigue la investigación.