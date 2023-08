Un capítulo con nuevas metas es el que se asoma en el libro de vida de Ashley Ann Cariño Barreto en cuenta regresiva para entregar su corona como Miss Universe Puerto Rico 2022.

Viajar para conocer nuevos destinos turísticos, pasar más tiempo en familia, retomar sus estudios universitarios y prepararse para incursionar en diversas facetas del entretenimiento son varios de los objetivos que anota para su nuevo rumbo.

De su reinado se lleva mayor amor propio, agradecimiento y la certeza de que vale la pena soñar, asegura. “Ahora que se acerca la entrega de la corona, definitivamente que hay un poquito de emociones mixtas. Contenta porque es un año donde he tenido muchas experiencias inolvidables y, la misma vez, un poquito triste porque significa que es un capítulo que se está cerrando. Pero como yo siempre digo, cuando se cierra un capítulo es que comienza otro con muchas nuevas oportunidades”, expresó sonriente la beldad de 5′ y 11″ de estatura, quien logró destacarse entre las cinco finalistas del certamen internacional, que se realizó en enero.

“Ahora es una Ashley que ha tenido experiencias de vida que no las había tenido, una Ashley que ha evolucionado y se ha dado cuenta de lo que puede lograr, así que estoy muy contenta de lo que viene”.

Uno de los aspectos que se lleva es haber creado una diferencia en cuanto a lo que se espera en una representante de MUPR. “Para mí ha sido tener una reina quizás que no es lo típico. Al principio mucha gente pensaba que quizás era muy reservada o muy callada porque estaban acostumbrados a la extrovertida. Introducirle el concepto de que las reinas de belleza vienen de todas formas, introvertidas, extrovertidas, les gustan las ciencias, o no les gustan las ciencias, no baila, baila…”, reflexionó sobre lo que considera un gran logro, y rememoró que se encontró con críticas sobre su personalidad.

“Por mucho tiempo lo que a mí me gustaba más eran las ciencias. Era bien reservada, bien callada, mucha gente dice ‘tímida’. Es algo que me criticaron mucho cuando empecé como Miss Universe Puerto Rico, como candidata, porque la gente quizás me veía no como el prototipo de una reina de belleza”.

Para la nueva soberana, que recibirá su corona en la gala final el próximo 24 de agosto en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, aconseja disfrutar cada paso de la experiencia, más que únicamente enfocarse en traer una sexta corona.

“Qué confíe en ella y que no se pierda en el título de Miss Universe Puerto Rico, porque yo creo que es fácil con la presión que uno siente, con las expectativas de la gente, tener ese miedo, o quizás que uno se pierda en su personalidad. Y que agradezca en todo momento por lo mucho que ha logrado y que continúe siendo ella”. De paso, elogió el desempeño de las 30 aspirantes a la nueva corona, que desfilarán en el evento cuya transmisión será a las 8:00 de la noche a través de Wapa TV, luego de la antesala, que será a las 7:00 p.m.

“Estoy bastante contenta de la selección que tenemos de candidatas. Yo digo que este año es un año mucho más fuerte de lo que nosotros hemos visto porque hay tantas muchachas y tantas candidatas que pueden ser Miss Universe”, dijo Ashley, quien vivió un reinado de cambios tras la decisión de la organización de Miss Universe de permitir la participación de candidatas que estén o hayan sido casadas, y de mujeres con hijos y embarazadas.

“Siempre he dicho que los cambios que se ven en los certámenes de belleza son los cambios también que están en la sociedad”, analizó, y manifestó que “brindarle esa oportunidad significa que nos estamos dando cuenta de que eso no es un límite para llegar a cumplir sus sueños o ser representantes de un país”.

Continuar sus estudios en el campo de la ingeniería aeroespacial, cobra prioridad en su nueva agenda. “Siempre he dicho que lo que es el STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la ingeniería fue algo que también me impulsó en esto de Miss Universe Puerto Rico”, sostuvo la reina de belleza, quien cuenta con un bachillerato en sicología clínica de University of Central Florida, en Orlando, Florida. A su vez, compartió la observación de que el público no solo la relaciona con un título de belleza, sino también “con la que le fascina el espacio, la que trabajó muchos años con los niños y STEM”, es algo que “definitivamente quiero continuar trabajando”.

La posibilidad de mudarse a Orlando, donde reside su familia, la vislumbra para septiembre. “Estoy pensando regresar a Estados Unidos cuando entregue la corona, quizás el próximo mes, pero estaría yendo y viniendo”, aclaró. “Tengo toda mi familia allá, a mi papá y mi mamá, mis abuelos”, afirmó con cierta nostalgia, y conversó sobre el negocio familiar establecido en 2020 en Orlando, y la experiencia de servir a los clientes.

“Mi familia siempre ha tenido mi apoyo. Cariño’s Café, para mí, es donde comencé también el amor al café, que me fascina, y no solamente eso, lo que es ser empresaria, tener negocio propio”, afirmó luego de demostrar a Primera Hora sus habilidades para preparar y decorar con el arte latte varias tazas en Panchi Café, en Hato Rey. “Aunque quizás no me vea necesariamente trabajando completamente allí, sí me gustaría expandir lo que es Cariño’s Café”, agregó la amante del capuchino y el latte.

El campo del entretenimiento se incluye en sus planes. “Tuve la oportunidad de estar en Viva la tarde (Wapa TV) como animadora varias veces, y me ha gustado. También fui a México, donde cogí clases de actuación, y eso también me gustó. Creo que me gustaría, no retomarlo, pero sí ver qué oportunidades hay en el mundo de los medios, porque es algo que me interesó y encontré que tengo talento, por lo menos es lo que me han dicho por ahí”.

El intercambio cultural que se da al visitar un país, es una de las experiencias que más desea. “Siempre he querido ir a Europa y no había tenido la oportunidad porque estaba en las preparaciones intensas de Miss Universe, y ahora que ya tengo mucho más tiempo creo que es una de las cosas que quiero continuar haciendo”.

Motivar seguirá en sus intereses, como lo hizo con su iniciativa Hidden Dreams, dirigida a impartir charlas a estudiantes de escuela intermedia y superior.

“Es algo que me gustaría continuar. Ha sido desde el principio, que comencé en la Florida, donde hablaba sobre que nosotros quizás tenemos un sueño oculto, y por alguna razón, o es que la sociedad piensa que no lo podemos hacer, o las personas nos dicen que no tenemos la capacidad de lograrlo, entonces nos cohibimos de seguir ese sueño”, observó. “Eso es un proyecto que me apasiona mucho y creo que le brinda mucho a los niños, a las niñas, porque es un mensaje muy poderoso y quiero continuarlo después de mi reinado”.