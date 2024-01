La alegría por resultar victoriosa entre 70 participantes y lograr su corona como Miss Global 2023, le recuerda a la puertorriqueña Ashley Meléndez el valor del esfuerzo y de creer en sí misma. Pero también, representa el premio de dejar atrás experiencias que en algún momento le hicieron dudar de su talento y de contar con cualidades que la hacen única.

Desde su victoria el 18 de enero en Cambodia, donde se realizó el concurso de belleza, los momentos de festejo siguen llenando su cotidianidad.

“Esta es la primera vez que Puerto Rico fue representado en este certamen, y ser la primera representante de Puerto Rico y poder traer esa corona, fue una emoción inmensa”, manifestó sobre la experiencia en el concurso de belleza que se creó en 2013. “Fue la primera de la primera”, destacó con una amplia sonrisa la reina de 26 años, y recordó las emociones presentes durante su desempeño.

“Me fui solita, con unas maletas llenas de muchas metas, de mucha ilusión. Me fui con muchos nervios. Además, era la primera vez que yo visitaba Asia, con un idioma completamente diferente”, sostuvo quien partió de suelo boricua el 30 de diciembre de 2023, para vivir los primeros días del certamen en Vietnam, y los restantes, en Cambodia. “No sabía exactamente cuál iba a ser mi logro a nivel internacional, pero me fui con muchas ganas de poder traerle una nueva corona a Puerto Rico”.

La reina de belleza natural de Fajardo apostó a los atributos de la cultura boricua dentro de su desempeño en el certamen. “El sazón puertorriqueño se llevó al territorio asiático, esa personalidad que también nos caracteriza mucho, ese amor, esa resiliencia de nosotros”.

La participación representa su segunda vez en un concurso de belleza, tras competir como Miss Teen World Fajardo 2013 con la intención de ir trabajando con la timidez extrema de entonces. “Había acabado de pasar por una experiencia de ‘bullying’, así que eso fue una manera de salir de ese caparazón en el que estaba en ese momento”, afirmó la beldad de 5 pies y 10 pulgadas, quien quedó entre las 15 semifinalistas del concurso de belleza a nivel local.

“Fue una etapa un poco vulnerable en mi vida donde tuve varias enseñanzas. Una de ellas es que realmente en la vida van a venir momentos y procesos que a lo mejor uno no entiende, pero en un futuro te van a hacer más fuerte. Creo que eso fue parte del aprendizaje que tuve”, reflexionó sobre el patrón de acoso escolar, y compartió algunas de las razones que provocaban burlas.

“Eran críticas por el hecho de que era bien flaquita, que era callada, que no hablaba. Yo era la más alta, también”, repasó Miss Global 2023, quien cuenta con un bachillerato en sicología. “Me molestaban, me decían nombres, muchas de las veces mis pertenencias me las escondían, no aparecían”, lamentó. La situación comenzó a minar su autoconfianza. “Yo era tranquila. No buscaba pleitos, ni problemas. Ahí es donde te preguntas ‘¿qué estoy haciendo para recibir esto?’, y te pones en duda a ti misma”.

Con el paso del tiempo, fue ganando mayor seguridad y amor propio. Precisamente, se sintió identificada con el lema del ave fénix y la metáfora de su resurgimiento, durante el certamen de Miss Global 2023. “Uno tiene que renacer en la vida. Hay cosas que finalizan, pero de esos finales comienza uno con más fruto. Son experiencias de cosas diferentes que pasan en la vida, que llegan para hacer el cambio, y en este caso, servir de ejemplo para nuestra juventud, que jamás se deben limitar ni ver sus sueños como algo diminuto, sino trabajar por ellos y hacerlos realidad”.

Crear conciencia sobre el Alzheimer y las necesidades de sus pacientes y los cuidadores, fue una de las misiones que acogió como parte de su labor social en el certamen internacional. “Parte de lo que me motivó fue la experiencia con mi abuelo. Él ya falleció. Yo era una niña, y decía ‘¿cómo es posible que mi abuelo me conocía ayer, y hoy no sabe quién soy?’. ¿Cómo le explicas a un niño que esto que está sucediendo es parte de una faceta de la enfermedad?”, expuso con preocupación, y mencionó que esto la llevó a querer ser portavoz sobre la enfermedad y visibilizar el proceso difícil de los cuidadores. “Muchas veces pensamos nada más en los pacientes, pero el dolor que también pasan los cuidadores es fuerte, y nosotros tenemos que visibilizar ese sufrimiento”.

De paso, Miss Global 2023 adelantó los planes de promover su proyecto “Conectando”. “Trabaja mucho con la salud mental”, destacó. “Buscamos visibilizar todos estos problemas sicológicos que hoy día no se les está dando tanta luz, y a veces hablamos de la sicología y las terapias, y todavía hay gente que dice que ‘eso es solo para locos’, y claro que no”, detalló con énfasis. “Lo que buscamos es que las personas puedan conectar y caigan en cuenta en quiénes son para, de esa manera, ayudar a que se enamoren de quiénes son”.

Por otro lado, reconoció sentir cierta nostalgia a horas de entregar mañana su cetro local. Sobre la posibilidad de participar en algún otro concurso de belleza, Ashley Meléndez se limitó a responder que por este año concentrará sus esfuerzos en sus funciones como Miss Global 2023. “No se descarta absolutamente nada, porque soy una persona que nunca dice que no, y las vueltas que da el mundo, uno nunca sabe. Pero ahora mi enfoque principal es dedicarme 100% a este certamen internacional”. Parte de sus compromisos serán en el continente asiático, donde es la sede del concurso. Por lo pronto, aseguró con entusiasmo que se disfrutará su recibimiento este viernes en su pueblo natal.

Su interés en la actuación tiene un peso mayor en futuras aspiraciones, y su determinación a desarrollarse en esta faceta tan pronto surja la oportunidad.

La distancia física de sus padres, Yanira Ríos y José Meléndez, y su hermana Leysha, será uno de los procesos difíciles de asimilar durante el tiempo de reinado, que apenas comienza. También, la lejanía de su pareja sentimental, Ricardo Donatiu. “Ha sido un año de relación. La realidad es que tengo la dicha de que es una persona que siempre ha estado conmigo. Siempre me ha estado brindando muchos consejos, incluso a la distancia. Siempre ha estado ahí para mí, para ayudarme a seguir mis sueños”.