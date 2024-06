La toalteña Gianie Vélez hizo historia al convertirse en la nueva Miss Petite International y lograr por primera vez un back to back para la Isla, en este prestigioso evento de belleza dedicado a la mujer petite.

La hermosa puertorriqueña esperó el veredicto del panel de jueces agarrada de las manos de Miss Petite Venezuela, Neffertt La Cruz, y estalló en llanto al conocerse vencedora. La coronación estuvo a cargo de Miss Petite International 2023, la puertorriqueña Krystal González, y el presidente del concurso internacional, Francisco Cortez.

“Solo puedo dar las gracias a Dios, quien se encargó de poner todo en orden para alcanzar este gran sueño. Él me demostró que no se trata de mis sueños, sino de los suyos, no se trata de mi tiempo, sino del suyo, no se trata de mis capacidades, sino de su voluntad”, dijo la reina tras su victoria. “Gracias a todos los que me acompañaron en este camino y contribuyeron para que la corona se quedara en casa”.

La noche fue de Puerto Rico. La reina también cargó con el premio del “Mejor Cuerpo”, y el maquillista de la organización, Josué Carlos Rodríguez, se llevó el trofeo al mejor estilista. En el desfile de gala, la puertorriqueña terminó de cautivar con un diseño en color rojo, creado exclusivamente para la ocasión por Javier Moreno.

En los pasados cuatro años, la organización Miss Puerto Rico Petite ha logrado tres coronas y un virreinato en el Miss Petite International.

“Desde que tuve la oportunidad de adquirir el certamen Miss Puerto Rico Petite, hace cinco años, uno de mis mayores retos fue encontrar un evento donde la mujer petite puertorriqueña pudiera brillar a nivel internacional. Me llena de mucha satisfacción poder ofrecerles a nuestras reinas un evento como el Miss Petite International. Gracias a todo mi equipo por su gran trabajo con las reinas. Son muchas las personas que han trabajado en los últimos años para que esto sea posible”, dijo Carlos “Monty” Montaner, dueño y director ejecutivo de Miss Puerto Rico Petite.

Miss Puerto Rico Petite ya tiene todo listo para su edición de este año, con un grupo de espectaculares candidatas que se preparan para la gala final, pautada para el sábado 24 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Humacao.

Miss Puerto Rico Petite sigue cumpliendo con su propósito de que todas las chicas petite tengan una verdadera oportunidad de ganar un certamen nacional y representar a Puerto Rico con todas las herramientas, no solo para brillar, sino también para ganar.

Las inscripciones están abiertas para las chicas interesadas en vivir esta experiencia en la edición 2025. Para más información puede llamar o escribir un mensaje al 787-344-1950.